انخفاض الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنسبة 22.5 بالمائة  خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021

وات - انخفضت الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنسبة 22.5 بالمائة ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 ، لتصل إلى مستوى 908.2 مليون دينار ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 (1172.1 مليون دينار) ، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتندرج 59 بالمائة من الاستثمارات المعلنة خلال هذه الفترة من سنة 2021 في إطار مشاريع التوسيع وتجديد التجهيزات
ومع ذلك ، ارتفع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 26.7 بالمائة ، من 988 مشروعًا في أفريل 2020 إلى 1252 مشروعًا في أفريل 2021. وستحدث هذه المشاريع 17289 فرصة عمل (مقابل 16905 فرصة عمل) ، تم إنشاؤها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020).
ووفقا للمعيار المعتمدة من قبل الوكالة، شهد عدد معين من الأنشطة زيادة ملحوظة في مستوى الاستثمارات المخصصة ، ولا سيما قطاعات صناعة النسيج والملابس (+ 109 بالمائة) والصناعات الغذائية الزراعية (+ 69بالمائة) والصناعات الكيماوية ( + 13بالمائة)
في المقابل ، انخفضت الاستثمارات المخصصة للقطاعات الأخرى. وتشمل هذه القطاعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (-74بالمائة) ، والجلود والأحذية (-47.6بالمائة) ، والصناعات المتنوعة (-47بالمائة) والصناعات الميكانيكية والإلكترونية (-42بالمائة)
بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل زيادة بنسبة 59.8 بالمائة من 240.1 مليون دينار إلى 383.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021.
من ناحية أخرى ، سجلت الاستثمارات الموجهة للصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية انخفاضًا بنسبة 43.7 بالمائة لا تتجاوز 524.5 مليون دينار بنهاية أفريل 2021. وأكدت الوكالة ، علاوة على ذلك ، أن استثمارات 100 مليون دينار فأكثر لا تحسب في إحصاءات القطاع الصناعي ، معتبرة أن "إدراج هذه المشاريع النادرة من شأنه أن يؤدي إلى انحياز الاتجاهات".
وتندرج 59 بالمائة من الاستثمارات المعلنة خلال هذه الفترة من سنة 2021 في إطار مشاريع التوسيع وتجديد التجهيزات
ومع ذلك ، ارتفع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 26.7 بالمائة ، من 988 مشروعًا في أفريل 2020 إلى 1252 مشروعًا في أفريل 2021. وستحدث هذه المشاريع 17289 فرصة عمل (مقابل 16905 فرصة عمل) ، تم إنشاؤها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020).
ووفقا للمعيار المعتمدة من قبل الوكالة، شهد عدد معين من الأنشطة زيادة ملحوظة في مستوى الاستثمارات المخصصة ، ولا سيما قطاعات صناعة النسيج والملابس (+ 109 بالمائة) والصناعات الغذائية الزراعية (+ 69بالمائة) والصناعات الكيماوية ( + 13بالمائة)
في المقابل ، انخفضت الاستثمارات المخصصة للقطاعات الأخرى. وتشمل هذه القطاعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (-74بالمائة) ، والجلود والأحذية (-47.6بالمائة) ، والصناعات المتنوعة (-47بالمائة) والصناعات الميكانيكية والإلكترونية (-42بالمائة)
بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل زيادة بنسبة 59.8 بالمائة من 240.1 مليون دينار إلى 383.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021.
من ناحية أخرى ، سجلت الاستثمارات الموجهة للصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية انخفاضًا بنسبة 43.7 بالمائة لا تتجاوز 524.5 مليون دينار بنهاية أفريل 2021. وأكدت الوكالة ، علاوة على ذلك ، أن استثمارات 100 مليون دينار فأكثر لا تحسب في إحصاءات القطاع الصناعي ، معتبرة أن "إدراج هذه المشاريع النادرة من شأنه أن يؤدي إلى انحياز الاتجاهات".
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