انخفاض الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنسبة 22.5 بالمائة  خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021

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انخفضت الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنسبة 22.5 بالمائة ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 ، لتصل إلى مستوى 908.2 مليون دينار ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 (1172.1 مليون دينار) ، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وتندرج 59 بالمائة من الاستثمارات المعلنة خلال هذه الفترة من سنة 2021 في إطار مشاريع التوسيع وتجديد التجهيزاتومع ذلك ، ارتفع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 26.7 بالمائة ، من 988 مشروعًا في أفريل 2020 إلى 1252 مشروعًا في أفريل 2021. وستحدث هذه المشاريع 17289 فرصة عمل (مقابل 16905 فرصة عمل) ، تم إنشاؤها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020).ووفقا للمعيار المعتمدة من قبل الوكالة، شهد عدد معين من الأنشطة زيادة ملحوظة في مستوى الاستثمارات المخصصة ، ولا سيما قطاعات صناعة النسيج والملابس (+ 109 بالمائة) والصناعات الغذائية الزراعية (+ 69بالمائة) والصناعات الكيماوية ( + 13بالمائة)في المقابل ، انخفضت الاستثمارات المخصصة للقطاعات الأخرى. وتشمل هذه القطاعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (-74بالمائة) ، والجلود والأحذية (-47.6بالمائة) ، والصناعات المتنوعة (-47بالمائة) والصناعات الميكانيكية والإلكترونية (-42بالمائة)بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل زيادة بنسبة 59.8 بالمائة من 240.1 مليون دينار إلى 383.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021.من ناحية أخرى ، سجلت الاستثمارات الموجهة للصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية انخفاضًا بنسبة 43.7 بالمائة لا تتجاوز 524.5 مليون دينار بنهاية أفريل 2021. وأكدت الوكالة ، علاوة على ذلك ، أن استثمارات 100 مليون دينار فأكثر لا تحسب في إحصاءات القطاع الصناعي ، معتبرة أن "إدراج هذه المشاريع النادرة من شأنه أن يؤدي إلى انحياز الاتجاهات".