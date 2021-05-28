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كاس تونس - مواعيد مقابلات الدورين نصف النهائي و النهائي

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 10:43 قراءة: 0 د, 34 ث
ضبطت الجامعة التونسية لكرة القدم موعدي الدور نصف النهائي و النهائي لكأس تونس للموسم الرياضي 2020-2021 نسخة صالح بن يوسف لتكون المواعيد كالتالي:

- يومي 19 و 20 جوان 2021 : الدور نصف النهائي


- يوم الأحد 27 جوان 2021 : الدور النهائي بملعب جربة ميدون

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كما تقرر أن تدور مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي التونسي و الاتحــاد الرياضي المنستيري يوم الأربعــاء 30 جوان 2021 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس على على أن يتم الإعلان لاحقا على موعد مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2020-2021 .

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