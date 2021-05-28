كاس تونس - مواعيد مقابلات الدورين نصف النهائي و النهائي

ضبطت الجامعة التونسية لكرة القدم موعدي الدور نصف النهائي و النهائي لكأس تونس للموسم الرياضي 2020-2021 نسخة صالح بن يوسف لتكون المواعيد كالتالي:
- يومي 19 و 20 جوان 2021 : الدور نصف النهائي
- يوم الأحد 27 جوان 2021 : الدور النهائي بملعب جربة ميدون
اقرأ أيضا: كأس تونس: النجم الساحلي يتأهل على حساب الترجي التونسي 1-صفر ويلاقي الترجي الجرجيسي في ثمن النهائي
كما تقرر أن تدور مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي التونسي و الاتحــاد الرياضي المنستيري يوم الأربعــاء 30 جوان 2021 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس على على أن يتم الإعلان لاحقا على موعد مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2020-2021 .
- يومي 19 و 20 جوان 2021 : الدور نصف النهائي
- يوم الأحد 27 جوان 2021 : الدور النهائي بملعب جربة ميدون
اقرأ أيضا: كأس تونس: النجم الساحلي يتأهل على حساب الترجي التونسي 1-صفر ويلاقي الترجي الجرجيسي في ثمن النهائي
كما تقرر أن تدور مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي التونسي و الاتحــاد الرياضي المنستيري يوم الأربعــاء 30 جوان 2021 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس على على أن يتم الإعلان لاحقا على موعد مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2020-2021 .
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 226485