المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيجري تربصا في ايطاليا من 7 الى 12 جوان القادم

أختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة تربصه التحضيري بتونس الذي أجراه مع نظيره الاسباني.وكان المنتخب التونسي أجرى 4 مقابلات مع المنتخب الاسباني، انتهت ثلاثة منها بفوز الضيوف بنتيجة 3 - 1، أيام 16 و 17 و 20 ماي ، في حين كسب المنتخب الوطني لقاء وحيدا بنتيجة 3 - 2 ، يوم الأربعاء الماضي .و ستتواصل تحضيرات المنتخب باجراء تربص تحضيري بتونس من 24 ماي الى 1 جوان، ثم يتحول الى ايطاليا في الفترة الممتدة من 7 الى 12 جوان و سيخوض خلاله 3 مقابلات ودية مع المنتخب الاول الايطالي.وتأتي هذه التحضيرات الماراطونية للمنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020).وسيلعب المنتخب التونسي في الدور الاول في الأولمبياد ضمن مجموعة تضم منتخبات الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا والبرازيل والأرجنتين.