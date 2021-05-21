فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس يفوز بنظارة فلكية مجهزة بكاميرا ضمن المسابقة العالمية للاتحاد الدولي لعلم الفلك

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فاز فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس بنظارة فلكية مجهزة بكاميرا تصوير فلكي في اطار المسابقة العالمية التي نظمها الاتحاد الدولي لعلم الفلك بعنوان سنة 2021، تحت عنوان "تلسكوب للجميع" .وفاز مشروع فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس، في هذه المسابقة المفتوحة لمراكز العلوم والنوادي والجمعيات في جميع انحاء العالم، والمتمثلة في تقديم مقترحات لمشاريع من شانها توسيع آفاق الاطفال والشباب وتشجيعهم على البحث العلمي في مجال علوم الفلك والفضاء، من ضمن الـ 12 أفضل مشروع في العالم، بهبة تتمثل في نظارة فلكيةويمكّن استخدام النظارة الفلكية المجهزة بكاميرا تصوير فلكي، زوار فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس بصفة عامة والشباب والناشئة بصفة خاصة من مراقبة القمر وكواكب النظام الشمسي وبعض أقمارها ومشاهدة سديم الجبار والنجوم الثنائية.