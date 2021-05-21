الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 21 ماي 2021

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تطاوين-كوفيد19: استقرار في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء لليوم الرابع على التوالي

قبلي: تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و78 إصابة جديدة مقابل 59 حالة شفاء

سيدي بوزيد : جمعية "تونسيو الضفتين" تقدم 71 جهاز تنفّس لفائدة مستشفيات الجهة



صفاقس: تراجع في عدد الوفايات والاصابات مقابل ارتفاع في عدد المتعافين اثر تسجيل 5 وفايات و79 اصابة و122 حالة تعاف خلال 24 ساعة



باجة : تسجيل 35 اصابة جديدة ب"كورونا " في الجهة

قابس : تسجيل حالة وفاة واحدة و71 اصابة جديدة بكورونا

الكاف: تسجيل 04 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

جندوبة: تسجيل حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة و23 إصابة إضافية بفيروس كورونا

لم تسجل الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الايام الاربعة الماضية اية حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الذي اودى في الجهة بحياة 246 شخصا منذ بداية الجائحة توزعوا الى 109 في تطاوين الشمالية، و49 في تطاوين الجنوبية، و47 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و 7 في كل من رمادة والصمار، و5 في ذهيبة.وسجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي نشرته اليوم الجمعة، 31 اصابة جديدة، تتوزع إلى 20 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية، و7 في تطاوين الجنوبية، و3 في رمادة واصابة واحدة في غمراسن، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة الى 4493 اصابة.ويخضع حاليا 4 مصابين للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهو اقل عدد من المقيمين يسجله هذا القسم منذ فترة طويلة، كما يخضع 3 مصابين للعلاج في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصاب واحد بقسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي برمادة.من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة الدكتور طه المقدميني، في تصريح لـ"وات"، ان عدد المصابين تحت التنفس الاصطناعي قد انخفض، لافتا إلى أن عملية نقل المصابين بالوباء الى قسم كوفيد-19 الجديد في المستشفى الجهوي بتطاوين ستتم قريبا بعد ان تم ابرام اتفاق مع الطرف الاجتماعي، حد قوله.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بينها 10 حالات تم تاكيدها من ضمن 23 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي وحالة واحدة تم اثباتها عن طريق التحاليل السريعةوبين الحداد في تصريحه ل(وات) ان اجمالي عدد الذين تلقوا العدوى بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة الى اليوم، ارتفع الى 7449 حالة من بينها 7019 حالة تعافي، فيما لا تزال 135 حالة مصنفة نشطة، واشار الى عدم تسجيل وفيات جراء الاصابة بالفيروس خلال الساعات ال24 الاخيرة، ليظل اجمالي عدد المتوفين بالوباء منذ ظهوره بالجهة الى اليوم في حدود 295 حالةسجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 3 وفيات ناجمة عن فيروس "كورونا" و78 إصابة جديدة مقابل 59 حالة شفاء، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".وباعتماد التحيين الجديد للحالة الوبائية، يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" إلى 8638 حالة، منها 7186حالة شفاء، و282 حالة وفاة.وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث الإصابات بـ3244 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ964 حالة، ثم الرقاب بـ 762 حالة، ثم المكناسي 681، ثم المزونة بـ604 حالة، ثم أولاد حفوز بـ514 حالة، ثم السبالة بـ 384 حالة، ثم بئر الحفي 339 حالة، ثم جلمة بـ323 حالة، ثم السوق الجديد بـ315 حالة، ثم بن عون بـ 269 حالة، ثم منزل بوزيان بـ 175 حالة، وأخيرا السعيدة 90 حالة.هذا ويقيم حاليا بالمؤسسات الصحية بسيدي بوزيد إلى 52 مصابا بالوباء بعد ايواء 8 مصابين اليوم، وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها الجهة منذ ظهور الفيروس 33 ألفا و717 تحليلا بعد رفع 398 عينة اليوم.قدمت جمعية "تونسيو الضفتين" اليوم الجمعة 71 جهاز تنفّس لفائدة مستشفيات ولاية سيدي بوزيد في اطار معاضدة مجهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة "كورونا".وأوضح الكاتب العام لجمعية "تونسيو الضفتين" في تونس سالم الناصري في تصريح لــ(وات)، أن المشروع أنجز بتعاضد المجهودات وهو مشروع ضخم تتجاوز تكلفتهالمالية 4 ملايين دينار ووفّر حوالي 2000 جهاز تنفّس وزّعت على مختلف الولايات في تونس.وأشار الى ان الجمعية كانت قد وفّرت حوالي 180 سريرا طبيا وعدد من الطاولات والكراسي لفائدة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والمستشفيات المحلية بمعتمدياتجلمة والرقاب والمكناسي لمساعدة المستشفيات على استيعاب المرضى.وذكر أن جمعية "تونسيو الضفتين" تعمل على مجموعة من العناصر من بينها قطاع الصحة والانشطة الاجتماعية.ويشار إلى أن والي سيدي بوزيد كرّم جمعية "تونسيو الضفتين" تثمينا لمجهودها في معاضدة مستشفيات ولاية سيدي بوزيد خلال فترة انتشار فيروس "كورونا".سجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات ال24 الاخيرة، 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و79 اصابة جديدة، مقابل تعافي 122 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره الى 1058 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 34145 اصابة، من ضمنها 32529 حالات تعاف.وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تم رصدها من ضمن 461 تحليلا مخبريا اجري امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ، الى انه يقيم حاليا 29 مريضا باقسام العناية المركزة، و161 مريضا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 32 مريضا في المصحات الخاصة بالجهة.سجّلت ولاية باجة أمس الخميس 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد أغلبها بمدينة باجة التى رصدت بها 19 اصابة فى حين رصدت بقية الاصابات في نفزة (14 اصابة) ومجاز الباب (اصابة واحدة ) وعمدون (اصابة واحدة) .وقد وصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الي 6520 حالة منها 30 حالة اصابة بالسلالة البريطانية للفيروس وذلك من جملة 19996 تحليلا تمّ اجراؤها.ولم تسجل أمس أيّة حالة وفاة علما ان عدد الوفيات نتيجة الاصابة ب"كورونا" في الجهة بلغ 206 وفيات في المقابل قاربت نسبة التعافي من الفيروس إلى حدّ الأمس 93 بالمائة بعد تسجيل تعافي 6059 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة .قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في قابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات ) إنه تمّ خلال الأربع وعشرينساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس بجهة قابس الى 428 وفاة.وبيّن حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقّت نتائج 343 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 71 من هذه التحاليل قدكانت نتيجتها ايجابية واثبتت اصابة اصحابها بفيروس كورونا مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 23 اصابة بالحامة و19 اصابة بقابس الجنوبية و16 اصابةبمارث و04 اصابات بمطماطة الجديدة و03 اصابات بكل من منزل الحبيب ووذرف واصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية والمطوية.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم فيولاية قابس 13048 شخصا من بين 13319 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 270 حالةمن بينها 66 حالة بالحامة و64 حالة قابس الجنوبية .سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في حصيلة جديدة لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، 04 وفيات و63 اصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 151 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 19 ماي الجاريوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الجائحة إلى 282 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8590 اصابة شفي منهم 8159 شخصا، فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 60 شخصا منهم 16 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثفكما جاء في التحيين تواصل ارتفاع الحالات النشيطة في الجهة حيث يخضع حاليا 431 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةواعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) ان تواصل ارتفاع العدوى والحالات النشيطة بالجهة يدل على خطورة الوضع، داعيا إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في مختلف جوانبه باعتباره يمثل "الخيار الأسلم للوقاية من العدوى بالفيروس ومن انتشار الوباء في البلاد"، وفق تعبيرهسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اول أمس الأربعاء حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد رفع 272 عينة واخضاعها للتحاليل المخبرية، ليرتفع إجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء بالجهة الى 4488 إصابة من اجمالي 19075 عينة رفعت للتحليل، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية الصادرة عن ذات الإدارة صباح اليوم الجمعة.وفي المقابل، تعافى أكثر من 4100 شخص أصيبوا بالفيروس، فيما يخضع نحو 54 مصابا للفحوصات الطبية بمراكز "الكوفيد" بمستشفيات الجهة مقابل إقامة 04 مصابين اخرين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.وما زالت الدائرة الصحية بجندوبة تتصدر لائحة عدد الإصابات وعدد المتوفين بالفيروس، اذ بلغ عدد الإصابات الى حدود يوم الأربعاء 2089 إصابة أي ما يمثل نحو 48 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة مقابل 79 حالة وفاة تليها الدائرة الصحية بوسالم بتسجيلها ل834 إصابة و58 حالة وفاة.سجّلت ولاية زغوان ليلة البارحة الخميس حالة وفاة جديدة في معتمدية بئر مشارقة حيث توفّي رجل يبلغ من العمر 65 سنة بلغ على إثرها عدد الوفيات بالجهة 165 حالة منذ ظهور الوباء وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـمراسل (وات).وأفاد أنه تم اليوم الجمعة تسجيل 23 إصابة إضافية بالفيروس ليرتفع بموجبها إجمالي الإصابات إلى 4587 منها 160 حالة نشطة من بينها 23 تخصّ مصابين يخضعون للعلاج بوحدة الكوفيد بزغوان.وأشاربالي من جهة أخرى أن مصالح الصحة تلقّت أمس الخميس 30 حقيبة تحتوي على معدّات أوكسيجين متنقّلة لمساعدة مرضى الكوفيد على التنفّس وذلك بعنوان هبة من تنسيقية جمعيات التونسيين بالخارج ، تم تسليم 15 منها إلى المستشفى الجهوي في زغوان و8 إلى المستشفى المحلي في الفحص و7 منحت للمستشفى المحلي في الناظور.