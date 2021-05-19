تدريبات مشتركة بين وحدات جيشي الطيران التونسي والأمريكي من 21 إلى 27 ماي 2021

وات -

تحتضن تونس من 21 إلى 27 ماي 2021، تدريبات مشتركة بين وحدات جيشي الطيران التونسي والأمريكي (القيادة الأمريكية في إفريقيا، أفريكوم).وتهدف هذه التدريبات، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع الوطني، إلى "تبادل الخبرات وتنمية المهارات في مجال مهام الدعم والاعتراض الجوي، بما يمكّن من تقاسم الخبرات في مجال التكامل، جو أرض، والتمرّس عليه ومواكبة التقنيات الحديثة ورفع القدرات لمجابهة التهديدات، التقليدية منها والمستجدة".وتعتبر هذه التدريبات، "تواصلا لبرنامج التعاون الذي تم إرساؤه منذ عدة سنوات، مع الجانب الأمريكي، وفي إطار برامج التعاون العسكري في مجال التدريب العملياتي مع بعض الدول الصديقة".