الملعب التونسي يرافق شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية

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نزل الملعب التونسي الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد ان انهى سباق البطولة في المركز 13 قبل الاخير برصيد 29 نقطة بعد هزيمته اليوم على ملعبه بمركب باردو امام النادي الافريقي بهدف لصفر ورافق بذلك شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية.وهي المرة الثانية التي ينزل فيها الملعب التونسي الى الرابطة الثانية منذ تأسيسه في 1948.وسبق لفريق باردو ان نزل الى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2015-2016بينما يعود اخر تتويج للفريق على الصعيد الوطني الى جوان 2003 عندما فاز بلقب كاس تونس .ويذكر ان الملعب التونسي يعد من الفرق العريقة في البطولة الوطنية وهو ثالث أبرز أندية تونس العاصمة في الرابطة الاولى بعد الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم والنادي الإفريقي .ويلقب فريق باردو ايضا باسم (البقلاوة) وعرف فترته الذهبية من 1957 الى 1965 بإحرازه لقب البطولة في أربع مرات 1957و1961و1962و1965 والكأس ست مرات، كما توج ببطولة كأس الاندية العربية مرتين.وعرف الملعب التونسي تغيير مدربيه بشكل متواتر حيث بدا الموسم مع ابن النادي انيس البوسعايدي الذي ترك مكانه لناصيف البياوي . وبعد ذلك ترك البياوي مكانه لغازي الغرايري. وتولى رمزي جرمود في الاسبوع الماضي تدريب الفريق بعد اعلان انسحاب غازي الغرايري ليكون رابع مدرب للفريق.