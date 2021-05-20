تونس تحتضن من 26 الى 30 ماي الدورة العالمية لنجوم الشبان لتنس الطاولة بمشاركة 25 بلدا

تحتضن تونس من 26 الى 30 ماي الجاري النسخة الاولى من الدورة العالمية لنجوم الشبان لتنس الطاولة.وستدور فعاليات هذه التظاهرة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بمشاركة 118 لاعبا في صنفي الذكور والاناث يمثلون 25 بلدا.وستشهد هذه الدورة العالمية مشاركة افضل 30 لاعبا في فئتي تحت 15 و19 عاما في العالم حسب احدث تصنيف للاتحاد الدولي لتنس الطاولة.كما تعتبر هذه الدورة تحضيرا مهما لاحتضان تونس بطولة العالم للاواسط سنة 2022.