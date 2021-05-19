تأجيل الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي عن تأجيل الدورة الثالثة لهذا الموعد السنوي لتكون من 17 إلى 27 جوان 2021 بمدينة الثقافة.

وفي بلاغ ممضى من المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم محمد المي توجهت به الهيئة المديرة لكافة الناشرين التونسيين والأدباء والكتاب ومتابعي المعرض من عموم المواطنين أن تأجيل هذه الدورة يأتي بسبب الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا وحرصا على سلامة رواد المعرض.

وكان من المفترض أن تقام الدورة الثالثة من هذا المعرض من 29 ماي الحالي إلى 9 جوان المقبل.



