الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) - قائمة رؤساء اللجان الدائمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن فريق العمل الجديد الذي سيقود لجان الاتحاد الافريقي الدائمة.وتمت المصادقة على رؤساء اللجان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم التنفيذية الذي عقد في كيجالي ، رواندا يوم السبت الماضي .تم تعيين وديع الجرئ ، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم رئيساً للجنة الطبية. ويظل منصب نائب الرئيس شاغراً بصفة مؤقتة.يواصل فوزي لقجع مهمته على رأس اللجنة المالية. .ولقجع هو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا ، وسيعاونه نائب الرئيس أندرو كامانجا ، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.ستكون هناك إدارة جديدة للبطولة الرئيسية بين مسابقات ال"كاف" . وسيترأس رئيس باتريس موتسيبي اللجنة ويساعده نائبان ، أوجستين إيمانويل سنجور ، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، و أماجو ملفين بينيك ، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.- اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين(شان):سيتولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيدو مبومبو نجويا رئاسة اللجنة. يعاونه رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موزيس ماجوجو كنائب لرئيس اللجنة.سيرأس أحمد يحيى ، النائب الثاني لرئيس الكاف ورئيس اتحاد موريتانيا لكرة القدم لجنة مسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية. وتم تعيين ماكلين ليتشويتي ، رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم ، و جبريلا حميدو هيما ، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم) كنائبين للرئيس.وتدير هذه اللجنة مسابقات دوري الأبطال ، وكأس الكونفيدرالية ، وكأس السوبر ، بالإضافة إلى دوري أبطال السيدات الجديد بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكرة النسائية.سيشرف على اللجنة المنظمة لمسابقات فئات الشباب النائب الثالث لرئيس ال"كاف" ورئيس اتحاد جيبوتي سليمان وابيري. سيعاونه كل من بيير آلان مونجينجي (الجابون) ومصطفى إيشولا راجي (ليبيريا).قامت إيشا يوهانسن (سيراليون) بتسليم رئاسة اللجنة المنظمة للكرة النسائية إلى النائب الخامس لرئيس الكاف ، كنيزات إبراهيم (جزر القمر). مع ذلك ، وتواصل رئيسة اتحاد سيراليون لكرة القدم يوهانسن ، وهي أيضًا عضو في مجلس الاتحاد الدولي ، مهمتها كنائبة لرئيس اللجنة.تم تعيين سيتا سانجاري الرئيس السابق لاتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم رئيسًا للجنة تطوير كرة الصالات والكرة الشاطئية. وسيكون نائبه هو عبد الغني سعيد عرب (الصومال).يتولى النائب الأول لرئيس ال"كاف " أوجستين إيمانويل سنجور مسؤولية رئاسة اللجنة. وسيتولى إلفيس شيتي من سيشيل منصب نائب الرئيس.وافاد الاتحاد الافريقي(كاف) في بلاغه انه لا يزال رئيس الكاف موتسيبي يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم ، ولجنة التطوير الفني.