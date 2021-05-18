الرابطة 1- جولة ختامية حاسمة من اجل تحديد صاحب المركز الثالث ومرافق شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية

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ستكون الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة غدا الاربعاء حاسمة من اجل تحديد صاحب المركز الثالث المؤهل للمشاركة مباشرة في كاس الكنفدرالية الافريقية والفريق الذي سيرافق شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية.وفي ما يتعلق بالمركز الثالث فان المنافسة انحصرت بين ثلاثة فرق هي اتحاد بن قردان الثالث ب41 نقطة ومستقبل سليمان والنادي الصفاقسي (39 نقطة لكل منهما).ويبدو اتحاد بن قردان الاقرب لانهاء البطولة في المركز الثالث باعتبار وان التعادل مع النادي البنزرتي غدا يكفيه لادراك هدفه المنشود فيما سيكون مستقبل سليمان مطالبا بالفوز على مضيفه الاتحاد المنستيري مع هزيمة اتحاد بن قردان للصعود الى المرتبة الثالثة. اما بالنسبة للنادي الصفاقسي فانه يبقى الاقل حظوظا ذلك انه مطالب بالفوز على مستقبل الرجيش في المهدية مع هزيمة اتحاد بن قردان وعدم فوز مستقبل سليمان.وعلى مستوى صراع البقاء فان التنافس سيكون بين خمسة فرق هي الاولمبي الباجي والنادي الافريقي (30 نقطة لكل فريق) والملعب التونسي ونجم المتلوي (29 نقطة لكل منهما) والنادي البنزرتي (28 نقطة) للتعرف على الفريق الذي سيرافق شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية.وتتضمن الجولة الختامية حوارا مباشرا بين فريقين مهددين بالنزول سيكون مسرحها ملعب باردو بين الملعب التونسي والنادي الافريقي فيما ينزل نجم المتلوي ضيفا على الترجي الرياضي بطل الموسم ويلاقي النادي البنزرتي من جهته بملعب البصيري اتحاد بن قردان. ويتبارى الاولمبي الباجي في حمام سوسة مع النجم الساحلي الذي ضمن المركز الثاني المؤهل لرابطة الابطال الافريقية.وتبقى الفرضيات متعددة في الصراع من اجل البقاء لكن الشيء الثابت هو ان الفوز سيكون مطمح هذه الفرق باعتباره يمكن صاحبه من المحافظة على مكانه في مصاف النخبة علما وان التعادل يكفي كل من النادي الافريقي والاولمبي الباجي ونجم المتلوي لضمان البقاء. وفي المقابل فانه لا خيار امام النادي البنزرتي سوى الفوز على اتحاد بن قردان لتفادي النزول الى الدرجة الثانية.ويستضيف فريق شبيبة القيروان النازل الاول الى الرابطة الثانية اتحاد تطاوين.وينتظر ان تكون الجولة الختامية للبطولة مليئة بالحماس والتشويق في ظل سعي اغلب الفرق الى تحقيق الفوز لتحقيق اهدافها المنشودة.ويذكر انه في صورة تساوي فريقين او اكثر في الترتيب سيتم الاعتماد على الفصل 22 من القوانين الرياضية ولاسيما البنود الثلاثة الاولى منه وهي مجموع النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، وفارق الاهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، وفارق الاهداف في نهاية مرحلة الذهاب.في رادسالترجي الرياضي - نجم المتلويفي باردوالملعب التونسي - النادي الافريقيفي بنزرتاتحاد بن قردان - النادي النزرتيفي حمام سوسةالنجم الساحلي - الاولمبي الباجيفي المنستيرالاتحاد المنستيري - مستقبل سليمانفي القيروانشبيبة القيروان - اتحاد تطاوينفي المهديةمستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي