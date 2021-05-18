الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 18 ماي 2021

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توزر: تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي مع برمجة حملات للتسجيل وتخصيص فريق متنقل للقيام بعمليات التلقيح

منوبة : غلق جامع بدوار هيشر للتعقيم بعد إصابة إمام الخمس والمؤذن بفيروس كورونا

الكاف : تسجيل 04 وفيات و 104 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

نابل: تسجيل 7 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

مدنين : تسجيل 9 وفيات و50 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

قبلي : تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا واستقرار في عدد الوفيات خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة

جندوبة : عشرة متوفين خلال الفترة بين 10 و16 ماي و151 إصابة جديدة الحد الماضي بفيروس "كورونا"

يشهد الوضع الوبائي في علاقة بانتشار فيروس كورونا في ولاية توزر تحسنا ملحوظا وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني حيث انخفض عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروسي حاليا الى 52 حالة فقط.وأشار نفس المصدر في تصريح لوات الى تسجيل 13 إصابة جديدة من جملة 70 نتيجة تحليل أي بنسبة إيجابية قدرها 18 بالمائة ما يعكس وفق تقديره تراجعا في حدة الجائحة ملاحظا أن مزيد تحسن الوضع الوبائي رهين احترام الحالات النشطة للحجر الصحي الذاتي.وتسجّل الجهة بذلك مجموع 7305 إصابة مؤكدة منذ سبتمبر الماضي أي بداية الموجة الثانية تعافى منهم 7090 شخصا وتوفي 163 آخرون جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشار ممثل الإدارة الجهوية للصحة بتوزر أنه من بين مؤشرات تراجع حدة الجائحة هو انخفاض عدد العينات المرفوعة بشكل يومي وكذلك انخفاض عدد حالات التعهد في المستشفيات حيث يتم حاليا إيواء مصابين اثنين في قسم الإنعاش الطبي وثمانية مصابين في أقسام الكوفيد بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش.وشدّد في جانب آخر على أهمية التلقيح في الحماية أو التقليل من المضاعفات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مستدلا في ذلك بإصابة سيدة تجاوزت التسعين من عمرها تلقفت جرعتي التلقيح دون أن تشهد مضاعفات ولم يتم ايواؤها المستشفى مؤكدا أن حملات التلقيح التي يؤمل أن تستهدف حوالي 50 بالمائة من السكان ستجنب بلادنا موجة رابعة من الجائحة، وقد تلقى 3321 شخصا التطعيم ضد كورونا منهم 1225 تلقّوا الجرعة الثانية من اللقاح.وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا المنعقدة أمس الاثنين بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمد أيمن البجاوي أقرّت استراتيجية تهدف الى تسجيل أكبر عدد من المواطنين في منظومة التلقيح من خلال حملات سيشرع قريبا في تنفيذها في كافة الإدارات العمومية لإقناع منظوريها لتسجيل أنفسهم وأسرهم.وتم كذلك الاتفاق على تخصيص فريق متنقل يتولى القيام بعمليات التلقيح للمواطنين في المناطق البعيدة عن مركز الولاية نظرا لعدم توفر مراكز تلقيح في باقي المعتمديات وتلقيح الأشخاص الذين بتعذر عليهم التنقل من كبار السن وأصحاب الاعاقات وتم النظر في إمكانية فتح مركزي تلقيح في نفطة ودقاش في الأيام القليلة القادمة.اتّخذ والي منوبة محمد شيخ روحه قرار غلق جامع الخليل بمعتمدية دوار هيشر للتعقيم والقيام باجراءات التوقي من فيروس كورونا وذلك منذ امس الاثنين ولمدة خمسة ايام وفق معطيات مصالح ولاية منوبة.وياتي قرار الغلق المؤقت على اثر اصابة كل من غمام الخمس والمؤذن بفيروس كورونا واخضاعهما للحجر الصحي المدة اللازمة ومن والمنتظر ان يفتح الجامع من جديد يوم الجمعة القادم وان يستقبل المصلين وفق البروتوكول الصحي المعمول به.واهاب الوالي بالمواطنين المصلّين بجميع جوامع ومساجد الجهة ،مزيد التقيد بتراتيب البروتوكول الصحي بكل جزئياته وبمسؤولية ذاتية، بالوضوء بالبيت ، وإحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات الواقية و احترام التباعد الجسدي.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة 04 حالات وفاة و 104 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس التاجي وذلك بعد صدور نتائج 207 تحاليل مخبريّة لعيّنات رفعت يومي 15و 16 ماي.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 274 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8444 حالة تعافى منها ،8043 ،فيما شهد عدد المقيمين بالمستشفيات إرتفاعا طفيفا ليصل إلى 72 شخصا منهم 16موزعين بين اقسام الانعاش والعلاج المكثّف.وبالتوازي، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 401 شخصا وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال العشرة الايام الاخيرة وفق نفس التقرير اليومي لذات الادارة.ومن جهة أخرى ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة أن عدد ا الذين قاموا بالتطعيم في الجهة تجاوز الى حد اليوم الثلاثاء 15 ألف شخصاً مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرتكول الصحي في كل جوانبه وخاصة احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامة واجتناب الدخول الى الفضاءات المغلقة وذلك حرصا على سلامتهم وسعيا لكسر حلقة العدوى بالفيروس.سجلت ولاية نابل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 683 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد في آخر تحيين دوري صادر اليوم الثلاثاء عن الإدارة الجهوية للصحة بنابلوأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 356 تحليلا عن تسجيل 123 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 20455 حالة من بينها 926 حالة نشيطة لا تزال حاملة للفيروسكما شهد عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس ارتفاعا ليبلغ 91 حالة إيواءوتتوزع حالات الوفيات الأخيرة التي تم تسجيلها مؤخرا على معتمديات منزل تميم (3 حالات) وحالة بكل من معتمديات نابل وبني خيار والهوارية والحماماتيتواصل ارتفاع وفايات فيروس كورونا بولاية مدنين بتسجيل يوم امس 9 وفيات ارتفع بها العدد الجملي للوفايات الى 590 في مؤشر يعكس دقة الوضع الوبائي بالجهة رغم بداية تراجع طفيف في عدد الاصابات الجديدة التي بلغت 50 اصابة محلية جديدة يوم امس ليتطور العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 14364 اصابة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة التي جاءت من بين 377 عينة بين 13 بحومة السوق و10 بكل من جرجيس وبن قردان و9 بميدون و3 اصابات بمدنين الشمالية واصابتين بكل من مدنين الجنوبية واجيم واصابة واحدة بسيدي مخلوف.ورصدت الجهة 70 حالة شفاء منها 17 حالة شفاء بجرجيس و12 بسيدي مخلوف و11 بمدنين الجنوبية و7 حالات شفاء بكل من بن قردان وميدون و5 بكل من مدنين الشمالية وبني خداش و3 حالات شفاء بكل من حومة السوق واجيم وبذلك يصل العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 13428 حالة شفاء.ووصل من جهة اخرى عدد الجرعات المقدمة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وحومة السوق الى 27386 جرعة منها 733 جرعة قدمت يوم امس الا ان هذا الرقم لا يزال ضعيفا امام عدد المعنيين بالتلقيح من المسجلين الذي يتراوح بولاية مدنين بين 130 الف و150 الف.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ظلنّه تمّ تسجيل تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا تم التثبت منها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 7346 حالة منها 6957 حالة تعافي الى حد الان فيما لا تزال 97 حالة مصنفة نشطة.وأشار الحداد في تصريح اليوم الثلاثاء لوات الى عدم تلقي تصريح بحدوث حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة مما يجعل عدد المتوفين نتيجة هذه الجائحة مستقرا في حدود 292 حالة.وأضاف المصدر ذاته ان تحيين التوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجلة بولاية قبلي بحسب المعتمديات منذ ظهور الوباء الى اليوم يظهر رصد 1820 حالة اصابة مؤكدة بمعتمدية قبلي الشمالية منها 1752 حالة تعافي و 19 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاة في حين تم تسجيل 1758 حالة اصابة بمعتمدية قبلي الجنوبية تعافت منها الى حد الان 1674 حالة فيما لا تزال 19 حالة نشطة مع تسجيل 65 حالة وفاةو بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم الى حد الان احصاء 1601 حــالة اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1514 حالة فيما لا تزال 21 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 66 حالة وفاة كما سجلت معتــمدية دوز الجنــوبية 720 حالة اصابة بالفيروس منها 675 حالة تعافي و لا تزال10 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 34 حالة وفاة.اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تمّ تسجيل 1088 حالة اصابة منها 1008 حالة تعافي و 22 حالة لا تزال مصنفة نشطة مــع تسجيل 58 حالة وفاة كما رصدت 345 حالة اصابة مؤكدة الى حد الان بمعتمدية الفوار تعافت منها321 حالة فيما لا تزال 6 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 18 حالة وفاة في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 14 حالة اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات.ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس "كورونا" بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 243 شخصا بعد أن توفّي خلال الفترة الفاصلة بين 10 و16 ماي الجاري عشرة اشخاص.وفاق عدد المصابين وخلال ذات الفترة 4350 مصابا نصفهم تقريبا بالدائرة الصحية بجندوبة وذلك بعد تسجيل الاحد 16 من الشهر الجاري 151 إصابة جديدة شملت مختلف الدوائر الصحية بالجهة.والى غاية 16 من الشهر الجاري أيضا بلغ عدد المتعافين من فيروس "الكورونا" 4017 مصابا.ووفق لما ورد بالتقرير المحين المتعلق بالوضع الوبائي بولاية جندوبة والصادر صباح اليوم الثلاثاء فإن عدد المقيمين باقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة سجل تراجعا نسبيا بأربعة مصابين مقارنة باخر تحيين مؤرخ في 10 ماي الجاري فيما حافظ قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على إشغال كامل أسرّته التي تحتضن أربعة مصابين.وتعدّ كلّ من دائرتي جندوبة وبوسالم الصحيتين اكثر الدوائر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات منذ بداية الجائحة والى غاية الاحد المنقضي، حيث بلغ عدد المصابين بالأولى نحو 2059 مصابا مقابل 77 حالة وفاة فيما سجلت بالثانية 54 حالة وفاة و807 إصابات.