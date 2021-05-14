المسافرون إلى ألمانيا مطالبون بالاستظهار بتحليل "بي سي آر" سلبي لا يتجاوز 72 ساعة

أفادت الخطوط التونسية، الجمعة، أنه يتعين على المسافرين إلى ألمانيا الاستظهار بتحليل "بي سي أر" سلبي لم يمض على إجرائه 72 ساعة، أو اختبار للأجسام المضادة لم يتجاوز 48 ساعة.وأوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك" انه يتوجب على المسافرين الخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام مع إمكانية تقليص فترة الحجر إلى 5 أيام عند الاستظهار باختبار سلبي ثاني تم إجراؤه في ألمانيا على أقصى تقدير بعد 5 أيام من الدخول إلى الأراضي الألمانية.وأكدت أنّ من بين الإجراءات الأخرى، تقديم شهادة تؤكد الحصول على التلقيح كاملا، على أن يكون الحصول على آخر تلقيح جرى منذ أكثر من 14 يوما، أو شهادة في الشفاء من العدوى بفيروس كوفيد-19 قبل المغادرة، اختبار إيجابي لفيروس كوفيد-19، أقل من 6 أشهر وأكثر من 28 يوما.وذكّرت الناقلة الوطنية الجوية في هذا الصدد، بضرورة إبلاغ جميع المسافرين، السلطات الصحية المحلية بدخولهم الأراضي الألمانية عبر العنوان الإلكتروني: https//www.einreiseanmeldung.de