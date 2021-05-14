تطاوين: فريق متجوّل يوّجه جرعات تلقيح تخلّف أصحابها عن تلقيها لذوي الاحتياجات الخصوصية في المناطق النائية

وات -

حرصا على الاستفادة من جرعات التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" التي تخلّف اصحابها عن تلقيها قبل انتهاء صلوحيتها بفعل المناخ، تم تزويد فريق متجوّل بهذه الجرعات وتوجيهها لذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين المقعدين في المناطق البعيدة والنائية، حيث استفاد منها اكثر من 130 منتفعا في معتمديات رمادة، وغمراسن، وتطاوين الشمالية، والصمار، دون مواعيد مسبقة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ"وات".هذا ويُستأنف العمل بالمركز الجهوي للتلقيح الوحيد في ولاية تطاوين غدا السبت بعد توقف نشاطه ايام عطلة العيد (12و13و14 ماي الجاري) ليستقبل المدعوين للتلقيح عبر منظومة " ايفاكس"، وفق ما ذكره المنسق الجهوي للتلقيح عزالدين كريسعان.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه تم استغلال المركز، اليوم الجمعة، لاستقبال حوالي 60 عونا تابعا لاسلاك الحرس والشرطة والحماية المدنية الراغبين في التلقيح.من جانبه، اكد الناظر العام للمستشفى المحلي برمادة، علي الحداد، لـ"وات" ان المستشفى مكّن حوالي 50 منتفعا من تلقى الجرعة الاولى من التلقيح بمجرد التحول للمستشفى للتسجيل دون تحديد موعد مسبق.وأشار الى ان إدارة المستشفى ستواصل في هذا الاتجاه خلال الايام القادمة للاستفادة من الجرعات المتوفرة قبل ان تفقد صلوحيتها، على حد قوله.