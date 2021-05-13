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بقيادة مدربه التونسي لسعد جردة : الرجاء يخسر نقطتين في سباق المنافسة على لقب البطولة المغربية

Publié le Jeudi 13 Mai 2021 - 13:34 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - خسر الرجاء الرياضي حامل اللقب بقيادة مدربه التونسي لسعد جردة نقطتين في سباق المنافسة على لقب البطولة المغربية لكرة القدم بتعادله امام ضيفه الفتح الرباطي 1-1 مساء الاربعاء لحساب الجولة السادسة عشرة.

وكان الرجاء في طريقه نحو تحقيق العلامة الكاملة بعدما تقدم منذ الدقيقة 19 عبر سفيان رحيمي لكن الفتح الرباطي انتزع التعادل في الدقيقة 90 بفضل هدف المهدي الباسل.


وفشل الرجاء في اقتناص الصدارة ولو مؤقتا بعدما اضاف نقطة واحدة لرصيده ابقته في المركز الثاني بمجموع 30 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي الوداد الرياضي بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي الذي تاجلت مقابلته امام يوسفية برشيد بسبب التزاماته القارية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا امام مولودية الجزائر يوم الجمعة على ملعب 5 جويلية.


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