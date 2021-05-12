رغم قرار منع التجمعات حضور مكثف لأنصار حركة النهضة وفي مقدمتهم راشد الغنوشي في تشييع جنازة النائب امختار اللموشي

وات -

تم اليوم الأربعاء بالكاف، تشييع جنازة النائب عن حركة النهضة، مختار اللموشي، إلى مثواه الأخير بمقبرة بن عنين بمدينة الكاف، وكان توفي أمس الثلاثاء، بعد إصابته صراع بمرض كورونا المستجد.وقد شهد موكب الجنازة حضورا مكثفا لأنصار النهضة وقيادييها ومنهم بالخصوص، رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي إلى جانب عدد من أهالي مدينة الكاف.وكانت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، أكدت يوم الجمعة 7 ماي 2021، خلال الندوة الصحفية التي أعلنت خلالها عن إقرار الحجر الصحي الشامل في الفترة الفاصلة بين 9 و16 ماي الجاري، أن الهيئة الوطنية لجابهة انتشار فيروس كورونا، أقرّت منع جميع التجمعات والاحتفالات، بما في ذلك الرياضية والثقافية والعائلية.وقد عدّد رئيس مجلس الشورى للنهضة، عبد الكريم الهاروني، في كلمة التأبين، مناقب الفقيد، قائلا إن الحركة فقدت معه "أحد رموزها البارزة إذ ساهم في صياغة الدستور التونسي الجديد وقدم جليل الخدمات لولاية الكاف"، حسب الهاروني .