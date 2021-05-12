اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تقترح عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة يوم 17 ماي الجاري

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أفادت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل أن اللجنة اقترحت عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة يوم 17 ماي الجاري مع الحرص على توفير جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا بجميع المؤسسات التربويةوأوضحت بن خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حافظت في آخر تقرير رفعته الى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا على نفس التوصيات الأخرى السابقة في علاقة بمنع التجمعات و التظاهرات والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة و التعامل بصفة حازمة مع المخالفينوأكدت بن خليل أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم ترفع توصيات في علاقة بمسألتي الحجر الصحي ومنع الجولان، بسبب تشعبها وتدخل عديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية و النفسية فيها، فاسحة بذلك المجال للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حتى تتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن حسب تقديرهايذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها أمس الثلاثاء عن تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1161 اصابة جديدة من جملة 4522 تحليلا مخبريا ،وذلك بتاريخ 10 ماي الجاري ليرتفع اجمالي عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 11556 حالة وفاة فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 322 الفا و998 اصابة.