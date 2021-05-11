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التمديد في آجال المشاركة في المعرض الوطني للكتاب التونسي ليوم 20 ماي

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 09:03 قراءة: 0 د, 34 ث
مدّدت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في آجال التسجيل للدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي وحدّدت يوم 20 ماي الحالي كآخر أجل لتلقي طلبات المشاركة.
وتُقام الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 29 ماي إلى 9 جوان 2021 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
ودعت الهيئة المديرة للمعرض التي يرأسها الباحث والإعلامي محمد المي، الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة للتسجيل على البريد الالكتروني للمعرض
foirenationaledulivre@gmail.com

يشار الى ان المعرض الوطني للكتاب التونسي تاسس في شهر أكتوبر2018 بعد دعوة أطلقها اتحاد الناشرين التونسيين بهدف إسناد سوق الكتاب ودعم صناعة الكتب وتمكين الفاعلين في هذا القطاع من الترويج لإصداراتهم وإبداعاتهم الفكرية والمعرفية والعلمية


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