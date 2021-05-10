اتحاد " إجابة" يطالب سلطة الإشراف بالتراجع عن تمرير النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين

طالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتراجع عن تمرير النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين محمّلا إياها مسؤولية ارتهان مستقبل الطلبة هذه السنة في حال تواصل تجاهل مطالب منظوريه واللامبالاة بمصير الجامعة العمومية.واعتبر في بيان له اليوم، أعلن فيه عن عزمه تنفيذ إضراب عن العمل إنذاري، بيوم واحد يوم 20 ماي الجاري، أن تمرير هذا النظام سيساهم في إرساء المحسوبية ومزيد التفرقة بين الجامعيين الباحثين وتعميق فشل المنظومة، مذكرا أن فكرة مراجعته، نتيجة نضالات الأساتذة الجامعيين الباحثين طيلة سنوات 2017و 2018 و2019 .وأشار إلى أن النظام الأساسي المقترح في صيغته الحالية "مسقط وخطير" ولا يتماشى مع المعايير الدولية التي تنص في أغلبها رتبتين فقط، موضحا أن النظام الجديد ينص على7 رتب علمية، "ما سيكبل أكثر، الأستاذ الجامعي الباحث في رحلة الشقاء والعناء عبر المناظرات دون أية تبعات مالية".وأكد اتحاد "إجابة" أن النظام الأساسي الذي سيقع تمريره يحتوي جذعا مشتركا ويدمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين، وهو "تمشّ غير قانوني وحسم الأمر فيه مع الوزارة منذ سنة 2018" ، حيث تم الإقرار بأن الالتحاق بسلك الجامعيين الباحثين لا يكون إلا عن طريق المناظرات الخارجية وذلك حتى لا يتم إغلاق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطّلين لمدٌة عشريات .