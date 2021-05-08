النهضة: زيارة الغنوشي لقطر إيجابية.. وقريبا زيارات لعواصم عربية وغربية

أكّدت حركة النهضة في بيان ''نجاح الزيارة التي قام بها رئيس الحركة راشد الغنوشي الى قطر لتعزيز التعاون بين البلدين والرفع من الدعم الاقتصادي والصحّي''، مشيرة إلى أنّه ''في إطار الديبلوماسيّة الحزبيّة فانّ الغنوشي يعتزم القيام بزيارات لعواصم عربية وغربية''.وأدانت الحركة ما وصفته بـ ''مسلسل خطاب العنف والشتم والاستفزاز الذي دأب عليه بعض نواب المجلس التشريعي تجاه سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس''، معبرة ''عن كامل تضامنها معها وتثمين نجاحها في ادارة اشغال الجلسات والارتقاء بالعمل النيابي''.وعبرت عن انشغالها بالـ''توتّرات والاضرابات التي تعرفها قطاعات حيويّة بالبلاد، على خلفية مطالب تتعلق بتنفيذ اتفاقيات وتعهدات سابقة، ونظرا للتداعيات الخطيرة لهذه التوترات على الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والتّي تزيدها ارباكا وتراجعا''، داعية ''الحكومة والأطراف الاجتماعيّة الى تغليب لغة الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات وتحقيق توافقات تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد''.كما عبرت'' عن تقديرها لجهود الحكومة في توفير التمويلات الضرورية للبلاد، والمفاوضات التي تجريها مع الجهات الدوليّة المانحة لكنها ترى أّنه، رغم أهميتها، تبقى حلولا ظرفية، وان الازمة الاقتصادية والاجتماعيّة التي تتخبط فيها البلاد بحاجة الى انفاذ الإصلاحات الضرورية والمسارعة بإقامة حوار وطني يحدد الأولويات والإجراءات على قاعدة تقاسم الأعباء والتضحيات''.وبخصوص الجائحة، دعت الحركة الى الرفع من نسق عمليات التلقيح والزيادة في عدد مراكزها بمختلف الولايات. كما تهيب بكل المؤسسات وعموم التونسيين ان يجعلوا التوقّي من الوباء همّهم الأول حتى تستعيد البلاد عافيتها.