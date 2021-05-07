المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال:" جاهزون للدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو".

وات -

أكد محمد بن عمر المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال أنّ عناصر المنتخب الوطني على أتم الاستعداد للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقرر تنظيمها في مدغشقر.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" أنّ المنتخب الوطني التونسي دخل في تربص مغلق ببلاروسيا يمتد من 11 أفريل الى 14 ماي الجاري، استعدادا للدورة الترشيحية .وأفاد أنّ "نخبة طوكيو" لديها برنامج مكثف من التحضيرات للأولمبياد، سينطلق بتربص في تونس من 30 ماي الى 19 جوان في حمام بورقيبة بعين دراهم، وتتحول اثره الى أوزباكستان لاجراء تربص ثان يمتد من 20 جوان الى 10 جويلية، قبل أن خوض تربص أخير بين أندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان من 11 جويلية الى 22 جويلة، ثم التوجه الى القرية الأولمبية.وعن حظوظ رباعي المنتخب الوطني خلال منافسات أولمبياد طوكيو، جدد المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال تأكيده أنّ هناك رهان كبير على الرباعين كارم بن هنية ونهى الأندلسي في الصعود الى منصة التتويج واهداء تونس احدى الميداليات الأولمبية.