بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على انجاز قاعتي العاب جماعية بعوسجة والعالية

وات -

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس بمقر الولاية على انجاز مشاريع كبرى بقية مالية ناهزت ال11.2 مليون دينار، وفق افاد به مصدر مسؤول من أعضاء اللجنة (وات).وأوضح المصدر ذاته ان من بين المشاريع التي ينتظر انطلاق إنجازها في غضون شهر، بناء قاعتي العاب جماعية متعددتي الاختصاصات بكل من منطقتي عوسجة والعالية باعتمادات مالية تفوق 2.8 مليون دينار لكل منهما، وتهيئة مجموعة مسالك في اطار البرنامج الجهوي للتنمية بعنوان سنة 2019 بكل من منطقتي اوتيك وراس الجبلكما تشمل المشاريع إنجاز القسط الرابع والقسط التاسع من مشروع انجاز 50 مسكنا اجتماعيا ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومشروع التغليف السطحي للمسالك الريفية وتعبئة الحواشي بعدد من معتمديات الجهة الجنوبية وأيضا الغربية، وتعبيد عدد من المسالك والطرقات بالجهة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020.يشار الى ان اجتماع اللجنة الجهوية للصفقات العمومية اشرف عليه الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر نيابة عن رئيس اللجنة والي الجهة محمد قويدر وضمت ممثلي مختلف الإدارات والمصالح العمومية الإدارية والمالية وغيرها.