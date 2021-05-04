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الكاف تعتمد ملعب رادس لاحتضان مباريات المنتخب التونسي في تصفيات مونديال 2022

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 09:23 قراءة: 0 د, 46 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الاتحاد الافريقي للعبة (الكاف) منح الاعتماد لملعب رادس لاحتضان مباريات المنتخب التونسي في تصفيات مونديال 2022.

وقالت الجامعة عل صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "الاتحاد الافريقي يؤكد صلوحية ملعب حمادي العقربي برادس لاحتضان تصفيات كاس العالم بعد الاحترازات التي رفعها الاتحاد الافريقي خلال السنة الماضية والمتعلقة بملاعب تونس القادرة على احتضان المقابلات الدولية وخاصة منها تصفيات كاس العالم وكاس افريقيا للمنتخبات الوطنية و الأطوار المتقدمة للفرق التونسية المعنية بالمسابقات الافريقية ، وبعد التدخلات والاصلاحات الاخيرة القيمة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وإدارة الحي الوطني الرياضي استجابة للملاحظات والمؤاخذات التي وردت في التقارير السابقة للاتحاد الافريقي ، وافقت الكاف على منح الصلوحية لملعب واحد فقط ( ملعب حمادي العقربي برادس ) لاحتضان مقابلات المنتخب التونسي خلال تصفيات كاس العالم 2022 .
كما أكد الاتحاد الافريقي على ضرورة أن تكون كل مدارج ملعب رادس مستقبلا مجهزة بكراسي فردية مثبتة لكي يتم تثبيت صلوحية هذا الملعب ."

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