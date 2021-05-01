تأجيل الرحلات البحرية على خط تونس جنوة تونس، حتى 21 ماي 2021





تونس - جنوة - تونس من 14 إلى 16 ماي 2021 تونس - جنوة - تونس من 07 إلى 09 ماي 2021تونس - جنوة - تونس من 14 إلى 16 ماي 2021

أفادت الشركة التونسية للملاحة، السبت، انه تم تأجيل السّفرات على خط تونس - جنوة - تونس حتى 21 ماي 2021، وذلك بعد الإجراءات الصحية التي قررتها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا توقيا من العدوى الوافدة.وأكدت الشركة التونسية للملاحة انه يمكن للمسافرين الحاجزين على الرحلات المذكورة أعلاه تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافية على الرحلات التي تنطلق من تونس ابتداء من 21 ماي 2021 .وتضع الشركة التونسية للملاحة على ذمة حرفائها رقم الهاتف : 061 346 71 من اجل الاستفسار والحصول على معلومات اضافية.يشار الى ان وزارة النقل واللوجستيك قررت، في إطار مساندة المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا واخذا بعين الاعتبار للوضع الصحي بالبلاد ومخاطر تفشي سلالات جديدة للفيروس، وبصفة استثنائية، إيقاف حركة المسافرين على مستوى الوصول إلى ميناء حلق الوادي من يوم 3 إلى غاية 21 ماي 2021، وفق بلاغ اصدرته الجمعة.ووجهت الوزارة دعوة الى ديوان البحرية التجارية والموانئ للانطلاق في اشغال تهيئة فضاءات جديدة بالمحطة البحرية بميناء حلق الوادي وميناء جرجيس تخصص للقيام بالتحاليل السريعة لكل المسافرين عند وصولهم علاوة على الشروع في الإجراءات المتعلقة بإمكانية القيام بهذه التحاليل على متن السفينة خلال كل رحلة بحرية قبل وصولها إلى الميناء.