وزارة التربية: عودة جميع تلامذة السادسة ابتدائي الاثنين المقبل الى مقاعد الدراسة

اكدت وزارة التربية، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة ،ان جميع تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي سيعودون الى مقاعد الدراسة بداية من يوم الاثنين المقبل 3 ماي 2021 وانها تسعى بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية الى تأمين اللقاح ضد وباء كورونا لكل الفاعلين التربويين بالمرحلة الابتدائية ممن تجاوزا الخمسين سنة.وذكرت الوزارة ان هذه العودة جاءت تفعيلا للاجراءات التي اقرتها قبل ايام الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ولقرارها بعودة تلاميذ الاقسام النهائية المعنية بالامتحانات الوطنية .واضافت الوزارة ايضا ان هذه العودة تندرج في اطار الالتزام بمبادئ الانصاف و تكافؤ الفرص بين التلاميذ متعهدة في هذا الصدد بتأمين شرو الصحة و الوقاية من ذلك توفير وسائل التعقيم و التطهير والتنظيف بالمدارس وتركيز خلية متابعة و انصات في الغرض مع تدعيم ما قالت انه "دور محوي للجان الجهوية والمحلية المشتركة "وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي قد دعت في وقت سابق اليوم الجمعة إلى مقاطعة العودة إلى مقاعد الدراسة المقتصر على أقسام السنوات السادسة ابتدائي يوم 3 ماي، مستنكرة قرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا القاضي بإقرار تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية ( ابتدائي وإعدادي وثانوي) من 3 ماي إلى 16 ماي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.واعتبرت النقابة أن الدفع في اتجاه مواصلة الدراسة بالنسبة لتلاميذ السادسة ابتدائي " يعكس استهتار الوزارة بصحة التلاميذ والإطار التربوي" مشيرة إلى أن حصر التمدرس في المترشحين إلى المناظرة يكرس"حالة من التمييز ضاربة في الصميم الحق في التعلم ".