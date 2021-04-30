وزارة التربية: عودة جميع تلاميذ السنوات المعنية بالامتحانات والمناظرات في المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي انطلاقا من الاثنين المقبل

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اكدت وزارة التربية، في بلاغ توضيحي لها مساء اليوم الجمعة، ان جميع تلاميذ السنوات المعنية بالامتحانات والمناظرات في المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي سيعودون الى مقاعد الدراسة انطلاقا من يوم الاثنين المقبل 3 ماي 2021.واوضحت الوزارة في بلاغها ان المعنيين بهذه العودة دون استثناء هم تلامذة اقسام الرابعة ثانوي(باكالوريا) في جميع الشعب و اقسام السنة التاسعة تعليم اساسي عام و تقني .ودعت الوزارة مديري هذه المؤسسات التربوية الى"توخي المرونة في اعداد جداول اوقات هذه الاقسام وتعديلها بشكل يتيح المدرسين آداء مهامه في افضل الظروف التنظيمية"،وفق نص البلاغ.و قالت الوزارة أيضا انها تسعى بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية الى تأمين اللقاح ضد وباء كورونا لكل الفاعلين التربويين بالمرحلة الاعدادية و التعليم الثانوي ممن تجاوزا الخمسين سنة.من جهة اخرى دعت وزارة التربية اللجان الجهوية والمحلية المشتركة الى الانعقاد العاجل قصد متابعة تطبيق اجراءات الوقاية الصحية بهذه المؤسسات التربوية مشيرة الى انها تتولى دعم المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية عند الحاجة في مجال اقتناء وسائل التعقيم والتطهير و التنظيف كما انها ستتخذ التدابير الازمة لتامين اسداء الخدمات المدرسية بالمبيتات و المطاعم لفائدة التلاميذ المقيمين .وبخصوص ما تبقى من السنة التربوية اوضحت وزارة التربية في بيانها ان اشغال اللجنة الفنية المشتركة ستتواصل لملاءمة الرونامة المدرسية مع مقتضيات فترة تعليق الدروس نتيجة للوضع الصحي جراء انتشار كوفيد 19 وذلك بهدف استكمال التعلمات المستوجبة لدى التلاميذ وانجاز الامتحانات الوطنية .يذكر انه تم تعليق الدروس بالمؤسسات التعليمية عدة مرات منذ بداية السنة الحالية بسبب تطورات الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا كان آخرها قرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل يومين مواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) في القطاعين العام و الخاص باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.