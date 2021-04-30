إيقاف حركة المسافرين على مستوى الوصول إلى ميناء حلق الوادي من 3 إلى 21 ماي 2021

في إطار مساندة المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا واخذا بعين الاعتبار للوضع الصحي بالبلاد التونسية ومخاطر تفشي سلالات جديدة للفيروس، تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه تقرر بصفة استثنائية إيقاف حركة المسافرين على مستوى الوصول إلى ميناء حلق الوادي من يوم 3 إلى غاية 21 ماي 2021.





كما تعلم الوزارة انها قامت بدعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ للانطلاق في اشغال تهيئة فضاءات جديدة بالمحطة البحرية بميناء حلق الوادي وميناء جرجيس تخصص للقيام بالتحاليل السريعة لكل المسافرين عند وصولهم وكذلك الشروع في الإجراءات المتعلقة بإمكانية القيام بهذه التحاليل على متن السفينة خلال كل رحلة بحرية قبل وصولها إلى الميناء.



