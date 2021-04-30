نقابة التعليم الأساسي تدعو إلى مقاطعة قرار العودة إلى مقاعد الدراسة المقتصر على قسم السنة السادسة ابتدائي

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دعت اليوم الجمعة النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى مقاطعة العودة إلى مقاعد الدراسة المقتصر على أقسام السنوات السادسة ابتدائي يوم 3 ماي، مستنكرة قرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا القاضي بإقرار تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية ( ابتدائي وإعدادي وثانوي) من 3 ماي إلى 16 ماي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.واعتبرت النقابة في بلاغ نشرته اليوم، أن الدفع في اتجاه مواصلة الدراسة بالنسبة لتلاميذ السادسة ابتدائي " يعكس استهتار الوزارة بصحة التلاميذ والإطار التربوي" مشيرة إلى أن حصر التمدرس في المترشحين إلى المناظرة يكرس"حالة من التمييز ضاربة في الصميم الحق في التعلم ".وأكدت أن العودة إلى مقاعد الدراسة مقترنة بتوفر جملة من الإجراءات صحية على غرارتلقيح المربين المدعوين لتأمين الدروس، ضد فيروس "كورونا" وتمكين التلاميذ من المعنيين بالعودة من حقيبة صحية تحتوي كمامات متعددة الاستعمالات والمحلول المطهر بالإضافة إلى التعقيم اليومي للمؤسسات التربوية بعد انتهاء الدروس.وجددت في هذا السياق رفضها لكل قرار لا يضع ضمن أولوياته السلامة الصحية لكافة الأسرة التربوية لافتة إلى ضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا مهنيا وإعطاء الأولوية للمدرسين والمدرسات في التلقيح بالإضافة إلى مصاحبة المصابين بالفيروس من الأسرة التربوية وتسهيل إجراءات علاجهم "الذي ينبغي أن يكون مجانيا"، وفق تقدير النقابة.