نهائي كاس تونس لكرة السلة - الاتحاد المنستيري من اجل الثنائي والنادي الافريقي لانقاذ الموسم

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تحتضن قاعة الرائد البجاوي بصفاقس يوم السبت مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بين حامل اللقب الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.ولئن يتطلع الاتحاد المنستيري الى التتويج بالكاس للمرة الثالثة في تاريخه واحراز الثنائي للعام الثاني على التوالي فان النادي الافريقي يرغب في كسب ود الاميرة للمرة السابعة في سجله وانقاذ موسمه بعدما فشل في سباق البطولة في التاهل لمجموعة التتويج مكتفيا بخوض منافسات تفادي النزول.ويامل الاتحاد المنستيري في كسر سوء الطالع الذي ظل يرافقه في الادوار النهائية امام النادي الافريقي بعدما خسر امامه في ثلاث مناسبات سابقة سنوات 1999 و2001 و2015.ورغم السيطرة التي تمكن الاتحاد المنستيري من فرضها خلال العامين الاخيرين على المسابقات المحلية، فان المواجهة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة وان النادي الافريقي نجح في المرحلة الاولى من سباق البطولة في الفوز على منافسه فضلا عن كونه يملك عناصر متمرسة على مثل هذه المواعيد الهامة وفي مقدمتها لسعد شوية وهشام الزاهي والبشير حديدان وامين المغربي الى جانب بروز بعض العناصر الشابة على غرار يوسف رمضان وامان الله القيزاني.اما الاتحاد المنستيري فسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما توفق يوم الثلاثاء الماضي في الظفر بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه مستندا في ذلك على رصيد بشري ثري يضم مجموعة من اللاعبين الدوليين مثل رضوان سليمان ومكرم بن رمضان وعمر عبادة وفراس الحياني ومختار غيازة إضافة للبنانيين وائل عرقجي واتير ماجوك.ويامل أبناء عاصمة الرباط في كسب اخر رهاناتهم المحلية قبل تحويل تركيزهم على الرابطة الافريقية في منتصف شهر ماي القادم بالعاصمة الرواندية كيغالي.