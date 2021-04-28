تونس تنضم الى الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين الخاص بمنظمة العمل الدولية

وات -

انضمت تونس، الثلاثاء، الى اتفاقية الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، وذلك عقب مصادقة مجلس نواب الشعب على هذه الاتفاقية .وقد صادق مجلس نواب الشعب بـموافقة 158 صوتا مقابل احتفاظ نائبين فقط على الانضمام الى الاتفاقية رقم 187 خلال جلسة عامة عقدت اليوم بقصر باردو حضوريا وعن بعد وحضرها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.وجاءت هذه الاتفاقية في فصل وحيد، وتهدف المصادقة عليها الى تعزيز انخراط تونس في اكبر عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولي وتكريس بيئة عمل آمنة مع النهوض بالعمل اللائق في كافة الانشطة الاقتصادية.وسيرتفع بموجب هذه الاتفاقية عدد الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية التي تولت التوقيع عليها تونس الى 65 اتفاقية، وفق ما ذكره وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.وكان الطرابلسي قد أفاد في تصريح سابق لـ (وات)،أن تونس تعد من بين أهم الدول الافريقية والعربية من حيث عدد الاتفاقيات المصادق عليها والالتزام بها وتعديل التشريعات الشغلية بما يتوافق ومقتضياتها والالتزامات الدولية المحمولة عليها .وذكر أنه استنادا الى التقييم المعياري لمنظمة العمل الدولية تعتبر تونس رائدة في المجال نظرا لالتزامها لا فقط شفويا بالاتفاقيات وانما من خلال تعديل القوانين وآليات العمل بما يجعل القوانين واليات العمل منسجمة مع الالتزامات الدولية.