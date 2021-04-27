صادرات تونس من زيت الزيتون بلغت 852 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأخيرة

وات -

بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر الخمسة الأخيرة (نوفمبر 2020 الى موفى مارس 2021) 109 آلاف طن بعائدات بقيمة 852 مليون دينار مقابل 144 ألف طن و895 مليون دينار في الفترة ذاتها من موسم 2020/2019وأفاد المدير التجاري للديوان الوطني للزيت معز بن عمر في تصريح لـ(وات)، أن انتاج تونس من زيت الزيتون شهد نقصا هاما وصل إلى حدود 140 ألف طن بالمقارنة مع صابة قياسية بلغت 440 ألف طن خلال الموسم الفارط.وأكد أنه على الرغم من تراجع حجم المبيعات من هذه المادة الحيوية خلال الأشهر الخمسة الأولى موسم 2020/ 2021 إلا أن أسعار البيع لهذا الموسم تعد محترمة بالمقارنة مع أسعار الموسم المنقضي إذ شهدت تطورا بنسبة 30 بالمائة بحساب بالدينار التونسي ما مكن من تحسين مدخول المتدخلين في منظومة الإنتاج. وتوزعت الصادرات وفق المتحدث على 11519 ألف طن زيت زيتون معلب و97538 ألف طن زيت زيتون سائب ، مؤكدا أن صادرات زيت الزيتون المعلب شهدت نسقا مرتفعا على امتداد الخمس سنوات الأخيرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 34 بالمائة على مستوى الكمية.وتم في هذا الصدد وخلال 5 أشهر من موسم التصدير ترويج 11519 طنا (بقيمة 130 م د) من الموسم الحالي مقابل 8586 طنا في نفس الفترة من الموسم الماضي.وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس مدى الاهتمام بزيت الزيتون المعلب الذي يحمل قيمة مضافة عالية على مستوى العائدات المالية ويثمن أكثر المنتوج التونسي في الأسواق العالمية الى جانب تواصل جهود المصدرين الخواص لتعزيز تواجد العلامات التجارية التونسية بالخارج.وبالنسبة إلى حصة تونس من التصدير باتجاه الاتحاد الأوروبي، قال معز بن عمر، إنه لا خوف على حصة تونس من زيت الزيتون البالغة 56700 طن ، مرجحا أن تتم عملية ترويج هذه الحصة مع موفى السنة الحالية.وشدد على أهمية تثمين صادرات زيت الزيتون المعلب وزيت الزيتون البيولوجي في إطار هذه الحصة اللذين يوفران قيمة مضافة عالية.وأفاد من جانب آخر، أن السوق الأوروبية تستأثر بالنصيب الأوفر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 70 بالمائة، لافتا إلى تنامي المبيعات في سوق أمريكا الشمالية والسوق البرازيليةوقد استوعبت أمريكا الشمالية حوالي 23 بالمائة من الكميات مقابل 19 بالمائة في الموسم الفارط، غير أن النسب في القارة الأسيوية والإفريقية تظل ضعيفة ولم تتجاوز 3 بالمائة ، بما يتطلب القيام وفق رأيه بجهود إضافية على مستوى اقتحام هذه الأسواق التي لها طاقات توريد هائلة على غرار السوق الصينية والسوق الهندية واليابانية.وقال المدير التجاري للديوان الوطني للزيت، إن السوق الكندية استوعبت خلال 5 أشهر من موسم التصدير أكثر من 3 آلاف طن من زيت الزيتون المعلب والولايات المتحدة الامريكية (أكثر من 2000 طن) والسوق الفرنسية (أكثر من 2000 طن) والسوق البلجيكية (أكثر من 1300 طن) علاوة على تطور المبيعات من زيت الزيتون المعلب في دول الخليج على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.يشار إلى أن تونس صدرت موسم 2019 /2020 حوالي 365 الف طن من زيت الزيتون بعائدات جملية قدرها 2 مليار و 225 مليون دينار (حوالي 25ر4 بالمائة من حجم ميزانية سنة 2020) باتجاه 54 بلدا