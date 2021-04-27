الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 27 أفريل 2021

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مدنين : تسجيل 8 وفيات و104 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

قبلي: تسجيل حالتي وفاة و38 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وانطلاق حملة للتقصي السريع بمنطقة البليدات

توزر كوفيد19: ارتفاع اجمالي الوفيات الى 127 وفاة وتصنيف الجهة منطقة ذات انتشار سريع للوباء

صفاقس: تسجيل 11 حالة وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 5 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

جندوبة: تسجيل 03 وفيات واكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توفّي خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية 8 مصابين بفيروس كورونا بولاية مدنين تفاوتت اعمارهم بين 60 سنة لاصغرهم و110 سنة لاكبرهم ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 493 وفاة فيما وصل العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 13 الف اصابة بتسجيل 104 اصابة محلية جديدة.وتوزّعت هذه الاصابات المحلية الجديدة بعدد 23 اصابة بمدنين الجنوبية و21 بجرجيس و18 بميدون و16 بحومة السوق و11 بسيدي مخلوف و9 اصابات ببن قردان و3 اصابات بكل من اجيم ومدنين الشمالية وبني خداش.أمّا حالات الشفاء فارتفعت الى 11392 حالة شفاء بتسجيل 145 حالة شفاء جديدة منها 40 حالة شفاء بجرجيس و37 بحومة السوق و19 بميدون و15 بمدنين الشمالية و14 ببن قردان و7 بسيدي مخلوف و6 بكل من مدنين الجنوبية واجيم وحالة شفاء ببني خداش.وشدد مدير الصحّة الوقائية الدكتور زيد العنز على ضرورة الحذر والانتباه امام خطورة الوضع ودقته سواء في ظل الارتفاع المتزايد للوفايات باعمارها المتفاوتة او ارتفاع الحالات الاستشفائية ما ارهق امكانيات المؤسسات الصحية ماديا وبشريا وخاصة امام نقص الاكسيجين.وفي متابعة لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا فقد تم تطعيم يوم امس 630 شخصا ليصل العدد الجملي للجرعات المقدّمة منذ انطلاق الحملة بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدميم وجربة حومة السوق الى 17301 جرعة.سجلت ولاية قبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهورالوباء بالجهة الى 258 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد" ل(وات)وذكر الحداد بانه قد تم اثبات 38 حالة ايجابية جديدة للاصابة بفيروس "كورونا" عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وهو ما يرتفع اجمالي عدد الاصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى 6708 حالات من بينها 5898 حالة تعافي الى حد الان و442 حالة لا تزال مصنفة نشطةكما بين المصدر ذاته ان احدث تحيين قامت به مصالح الادارة الجهوية للصحة لتوزيع مختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود بحسب المعتمديات والمدن يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية الى حد الان ل 1651 حالة اصابة مؤكدة منها 1466 حالة تعافي و143 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1567 حالة اصابة تعافت منها 1381 حالة فيما لا تزال 127 حالة نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاةاما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم رصد 1370 حالة اصابة الى حد الان تعافت منها 1247 حالة فيما لا تزال 70 حالة نشطة مع تسجيل 53 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 653 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 576 حالة تعافي و لا تزال 47 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1018 حالة اصابة منها 926 حالة تعافي و35 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 57 حالة وفاةوفي معتمدية الفوار ارتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة الى حد الان الى 325 حالة اصابة منها 291 حالة تعافي و20 حالة لا تزال نشطة و14 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 13 حالات اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالاتواضاف الحداد ان هذا التحيين يظهر ايضا ان اكبر عدد من الاصابات بفيروس "كورونا" سجل بقبلي المدينة ب 1582 حالة مؤكدة تعافت منها الى حد الان 1410 حالات فيما لا تزال 142 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة تليها دوز المدينة ب 1538 حالة اصابة مؤكدة تعافت منها الى حد الان 1407 حالات فيما لا تزال 74 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 57 حالة وفاةيشار الى ان الجهة الصحية بقبلي شرعت منذ اليوم في تنظيم حملة تقصي نشيط حول الاصابة بفيروس "كورونا" عن طريق التحاليل السريعة بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية التي شهدت خلال الايام الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في المؤشر التراكمي للاصابات وقد امكن خلال اليوم الاول من هذه الحملة اجراء 49 تحليلا اثبتت وجود 14 حالة ايجابيةارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ولاية توزر الى 127 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة لشقيقتين تقيمان في المستشفى الجهوي بتوزر، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، في تصريح لـ"وات".​​وأكد ثابت، في سياق متايعة الوضع الوبائي بالولاية، أن توزر تعرف انتشارا سريعا للعدوى بتسجيل 234 حالة إيجابية في الفترة الممتدة من 19 والى غاية 25 أفريل ما دفع المصالح الصحية الى تكثيف عمليات الاستقصاء بإنجاز 22 ألف تحليل منذ بداية الجائحة أي ما يعادل 21 بالمائة من عدد السكان.واعتبر كامل ولاية توزر هي منطقة حمراء وخصوصا معتمدية توزر التي يبلغ فيها معدل الإصابات 461 حالة إيجابية على 100 ألف ساكن، كما تصنف معتمديات دقاش، ونفطة، وتمغزة بدورها مناطق حمراء باستثناء معتمديتي حزوة وحامة الجريد لافتا الى أن الغلق بين مدن الولاية لن تكون له نتائج كبيرة ويبقى الحل على الحماية الذاتية، حسب رأيه.ويقيم في أقسام كوفيد 19 بمستشفيات الجهة 37 مصابا من جملة 52 سريرا مجهزا بالأوكسيجين (ومن المقرر استغلال 8 أسرة إضافية في حال امتلاء الأقسام المستغلة حاليا)، إضافة الى خمسة مرضى يقيمون في قسم الإنعاش الطبي.هذا وسجلت 37 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 117 نتيجة تحليل وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة ما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 8323 إصابة منها 7732 حالة تعاف، و465 حالة نشيطة، كما تلقى حتى يوم أمس الاثنين 2362 شخصا التطعيم ضد الوباء منهم 1142 تلقوا الجرعة الثانية.سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 357 حالة شفاء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الدوري بتاريخ اليوم الثلاثاء.وتفيد الإحصائيات الواردة في ذات البلاغ أنه يقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 38 مصابا بالوباء وبقسم "كوفيد اكسيجين" 211 مصابا وبالمصحات الخاصة 81 مصابا.وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء في الجهة على حد الآن 866 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة (على مجموع 110 آلاف تحليل منجز) 31181 حالة وعدد حالات الشفاء 27453 حالة.سجّلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة صادر عن الادارة الجهوية للصحة، 5 وفيات و64 إصابة جديدة العدوى بالفيروس، بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 164 عينة رفعت بتاريخ 24 أفريل.ووفق ما جاء في ذات التحيين، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 221 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7490 إصابة، منها 6676 حالة تعافي، أي بنسبة شفاء تناهز 89 بالمائة.في المقابل، ارتفع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 102 شخصا، 15 من بينهم بأقسام الانعاش، وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 814 شخصا، يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ10 الاخيرة، منهم 517 شخصا بمدينة الكاف، و144 آخرون بتاجروين.بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة بولاية جندوبة ليوم 25 افريل الجاري 101 إصابة ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 3596 إصابة اكثر من نصفها سجل بالدائرة الصحية بجندوبة(1875 اصابة)، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية المحيّنة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.كما سجل بذات التاريخ، 03 وفيات جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة الى 210 حالات وفاة، 09 منهم توفوا خارج ارض الوطن.وسجل عدد المقيمين بأقسام "كوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة ارتفاعا غير مسبوق بلغ 59 مصابا وهو رقم يفوق قدرة الأقسام، الامر الذي دفع بإدارة المستشفى الجهوي بجندوبة الى الاستعانة ببعض الأقسام الأخرى وتخصيص اسرة إضافية لمجاراة الاكتظاظ.