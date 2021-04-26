قفصة: تقدّم أشغال بناء جسر وادي السد بمعتمدية القطار بنسبة 30 بالمائة (المدير الجهوي للتجهيز)

وات -

تشهد أشغال مشروع جسر وادي السد بمعتمدية القطار من ولاية قفصة، على مستوى الطريق الوطنية عدد 15 الرابط بين ولايتي قفصة وقابس، تقدما نسبة بـ 30 بالمائة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والبنية التحية بالجهة، عاطف التلمودي، في تصريح لـ"وات".وأوضح التلمودي أن عناصر المشروع، المقدّرة كلفته بحوالي 1،7 مليون دينار ممولة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي، تتمثل في بناء جسر بالخرسانة الاسمنتية على طول 48 مترا ويضمّ 12 منشأة مائية، إضافة إلى تهيئة وتعبيد جزء من الطريق بالخرسانة الاسفلتية بطول 380 مترا.وأشار إلى انه تم تسخير مكتب دراسات للمتابعة والإشراف على المشروع بصفقة مالية قدرت بـ155 ألف دينار، إضافة الى تخصيص مكتب لمراقبة المشروع بصفقة قدرت بـ36 الف دينار، مضيفا أنه من المؤمل الانتهاء من المشروع في شهر اوت القادم.وأبرز، من ناحية اخرى، أن مشروع تعبيد المسلك الفلاحي "السقي" بمعتمدية المظيلة المندرج ضمن المشاريع الجهوية للصيانة الدورية للمسالك الفلاحية بكلفة بـ1،4 مليون دينار، في طور الإنجاز حاليا ومن المؤمل الانتهاء من اشغاله في شهر جويلية القادم.وتتمثل أشغال المشروع في اعادة طبقة الأسس الخاصة بالمسلك الريفي، وشحن حواشي الطريق، والتغليف السطحي بطبقتين، وتركيز العلامات المرورية، وحماية المنشآت المائية، ومجاري الأودية.