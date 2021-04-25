مختص في البيولوجيا: أعراض جديدة تظهر على المصابين بكورونا في الموجة الثالثة

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أفاد الصيدلي البيولوجي المختص في التحاليل الطبية محمد نقارة اليوم الأحد أن أعراضا جديدة أصبحت تظهر على المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة التي تميزت بظهور سلالات جديدة من الفيروس، تتمثل بالخصوص في التهاب العينين واحمرار القدمين دون أن تكون مرفوقة بالأعراض الشائعة الأخرى و المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والسعال والارهاق وفقدان حاستي الشم والتذوقوأضاف المختص في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الأعراض الجديدة لم تنتشر بعد بشكل كبير إلا أنها تزداد يوما بعد يوم مما يطرح بعض الإشكاليات في عمليات التشخيص، حيث أن هذه الأعراض تبدو ظاهريا لا علاقة لها بداء فيروس كورونا مما يجعل إجراء التحاليل هو السبيل الأنجع للتأكد من وجود إصابة من عدمها حسب تقديره.ولفت المختص الى أن ما يثير القلق خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا هو تزايد عدد المصابين من الفئة العمرية 30 الى 40 سنة وفي صفوف الأطفال أيضايذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء السبت 24 أفريل الجاري عن تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 23 أفريل 2021 ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 298572 إصابة و إجمالي الوفايات المبلغ عنها إلى 10231 وفاة.