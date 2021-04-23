توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعية صوت المرأة بالمهدية حول تسيير مركز لإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن

وقّعت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، رفقة السيدة آمنة قمر السوسي، رئيسة جمعيّة صوت المرأة بالمهدية، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية تهمّ التسيير الفني والتصرف الإداري والمالي في المركز الذي تمّ تخصيصه بالجهة لإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن.وتتنزّل هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ المحور الثاني من الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينصّ على توفير خدمات ملائمة ومتنوعة لفائدة النساء ضحايا العنف وتجسيم أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.وتلتزم الوزارة بــمقتضى هذه الاتفاقية بإسناد منحة تقدر بـ 26 أد بعنوان سنة 2020 -بعد مصادقة اللجنة الفنية للتمويل العمومي- لفائدة جمعية صوت المرأة بالمهدية للمساهمة في تسيير المركز، والتنسيق مع الهياكل الحكومية لتيسير إجراءات التعهد بالفتيات والنساء والأطفال المرافقين لهن المقيمين بالمؤسسة، إلى جانب تأمين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بـــالمهدية خدمات الإرشاد والتفقد البيداغوجي لفائدة الإطارات المكلفة بالإحاطة التربوية لهؤلاء الأطفال.وتتولى الجمعية، بالإضافة إلى التصرف والتسيير، تقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بصفة مجانية وعلى قدم المساواة ودون تمييز، إلى جانب توفير الظروف الملائمة بالمركز لاستقبالهم وتقديم خدمات الإيواء والإعاشة اليومية والرعاية الظرفية لهم في حدود طاقة استيعاب المركز.كما تنصّ الاتفاقية على تأمين الجمعية المتابعة الصحية والرعاية النفسية للفتيات والنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بالتنسيق مع الهياكل الصحية، وخدمات الإرشاد القانوني لضمان حقوقهن ومساعدتهن على القيام بإجراءات التقاضي إذا رغبن في ذلك.وتجدر الإشارة أنّه تمّ إصدار الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بمراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف وكراس الشروط الخاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف الصادر في 14 أوت 2020.