شوقي قداس يدعو مؤسسات الدولة الى غلق صفحاتها بالفايسبوك واعتماد مواقع الواب

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دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، مؤسسات الدولة الى "غلق صفحاتها بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" والاستغناء عنها" وذلك لعدم احترام مؤسسة "فايسبوك" لقواعد حماية المعطيات الشخصية.واكد قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء على ضرورة تطوير مواقع الواب لمؤسسات الدولة كبديل لصفحات الفايسبوك غير المحمية، مشيرا الى ان الهيئة قد اغلقت بعد، صفحتها "بالفايسبوك" وتعتمد في نشر اخبارها على موقعها بالانترنت.وبخصوص التركيبة الجديدة لهيئة المعطيات الشخصية الواردة بالرائد الرسمي التونسي (عدد 35) افاد رئيس الهيئة ان هذه التركيبة تتضمن 12 اسما فقط من جملة 14 التي نص عليها القانون ،اي بنقص في عضوين في اختصاص القضاء الاداري لعدم توفر الترشحات في هذا الاختصاصواضاف في هذا الصدد ان الهيئة تفتقر لعديد الاختصاصات اللازمة لسيرالعمل العادي كما ان الهيئة عجزت عن سد شغور في هذه الوظائف لعدم توفر ترشحات الحاق للهيئة من قبل اعوان الدولة مشيرا من جهة اخرى انه يواصل الاشراف على راس الهيئة الى غاية يوم 5 ماي 2021يشار الى ان امرا حكوميا صدر بالرائد الرسمي عدد 35 تم بمقتضاه تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي:ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعبـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعبـ نزار عمار بن الصغير، ممثل عن رئاسة الحكومةـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثةـ لطفي بوعفيف، ممثل عن وزارة الداخليةـ توفيق العيوني، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنيـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصالـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، ممثل عن وزارة الصحةـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.