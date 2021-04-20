الرابطة 2 - مرحلة الصعود - حكام مقابلات الجولة الثانية

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لمرحلة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 21 افريل
المجموعة الاولى
في اريانة - س 13 و30
نادي حمام الانف - قوافل قفصة نصر الله الجوادي
في المنزه - س 13 و30
امل جربة - اولمبيك مدنين مجدي بلحاج علي
الخميس 22 افريل
المجموعة الثانية
في حمام الانف - س 13 و30
الملعب الصفاقسي - مستقبل قابس ايمن النصري
في سليمان - س 13 و30
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي يوسف السرايري
الاربعاء 21 افريل
المجموعة الاولى
في اريانة - س 13 و30
نادي حمام الانف - قوافل قفصة نصر الله الجوادي
في المنزه - س 13 و30
امل جربة - اولمبيك مدنين مجدي بلحاج علي
الخميس 22 افريل
المجموعة الثانية
في حمام الانف - س 13 و30
الملعب الصفاقسي - مستقبل قابس ايمن النصري
في سليمان - س 13 و30
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي يوسف السرايري
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