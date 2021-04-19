الوكالة الفنية للنقل البري تؤكد أنها تعمل على استئناف خدماتها المعطلة منذ يوم 8 أفريل 2021

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أفادت الوكالة الفنية للنقل البري أنها تعمل على استئناف خدماتها، التي تعطلت منذ يوم 8 أفريل 2021، نتيجة دخول أعوان الوكالة في اضراب فجئي.وأكدت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغ أصدرته، الاثنين، أنه سيتم تأجيل المواعيد المحجوزة لاجراء الفحص الفني، المتزامنة مع أيام الاضراب، الى مواعيد لاحقة حال استئناف النشاط.ودعت أصحاب العربات، الذين تعذّر عليهم اجراء الفحص الفني في الفترة الفارطة، الى زيارة موقع الواب للوكالة الفنية للنقل البري حسب الموعد وإعادة طباعة الوصل ليتضمن الموعد الجديد المحدد من طرف الإدارة وذلك بصفة مجانية.وأشارت الى أنه سيتم اصدار بلاغات على المستوى الجهوي للعموم حول عملية التأجيل.وأبرزت، في ما يتعلق بمواعيد الاختبارات النظرية أو التطبيقية لامتحانات رخص السياقة التي لم يتسن إجراؤها خلال هذه الفترة، أنه سيتم تأجيل القائمات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية للوكالة طبقا للاجراءات المعمول بها بالتنسيق مع الهياكل المهنية.