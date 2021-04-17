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بن علية تدعو الى تجنب السفر الى الخارج من أجل تجنب انتقال العدوى بالسلالتين الجنوب افريقية والبرازيلية لفيروس كورونا

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 18:12 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - دعت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، الى تجنب السفر من تونس الى الخارج الا في الحالات القصوى من أجل تفادي انتقال العدوى بالسلالتين البريطانية والبرازيلية من فيروس كورونا.


ووصفت بن علية، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية لمجابهة كوفييد-19، الوضع الصحي ب"الخطير جدا"، موصية المواطنين بعدم السفر الى الخارج الا في الحالات القصوى في ظل العودة السريعة لانتشار الجائحة في وقت تشهد فيه عدة مناطق بالعالم عودة انتشار للفيروس بعد ظهور السلالتين المتحورتين الجنوب افريقية والبرازيلية.


وبينت، أن الاجراءات الجديدة التي أقرتها الهيئة ويتم تطبيقها بداية من يوم غد 18 الى 30 أفريل وشملت تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد مع اعتماد التعليم عن بعد بالتعليم العالي ومنع الجولان للعربات والدراجات من الساعة السابعة مساء الى الخامسة صباحا تهدف الى الحد من تنقل المواطنين وتقليص مستوى العدوى التي تفاقمت بفعل ارتفاع الاصابات الناتجة عن السلالة البريطانية المتحورة.

ودعت، الى الالتزام باجراءات التوقي ضد كوفيد-19 من أجل كسر حلقات العدوى بالمرض، لافتة، الى ان اتخاذ الاجراءات الجديدة يهدف الى انجاح حملة التلاقيح التي أطلقتها تونس منذ 13 مارس الماضي.

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