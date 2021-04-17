المنتخب التونسي لرفع الاثقال في تربص تحضيري ببلاروسيا

وات - يجري المنتخب التونسي لرفع الاثقال تربصا تحضيريا في بلاروسيا من 11 افريل الجاري الى 15 ماي المقبل بمشاركة الرفاعين كارم بن هنية وايمن باشا والرفاعتين شيما الرحموني ونهى الاندلسي .ويراس الوفد لطفي عبد الرزاق



وينتظر ان يتواصل التربص 33 يوما استعدادا للمشاركة في بطولة افريقيا لرفع الاثقال المقررة في النصف الثاني من شهر ماي المقبل

ويتحول المنتخب التونسي لرفع الاثقال الى مدغشقر يوم 16 ماي المقبل .وستكون البطولة الافريقية محطة اساسية في مسار الترشح للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو حسب ما افاد به الرفاع كارم بن هنية.



