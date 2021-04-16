الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 16 أفريل 2021

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المنستير: حالتا وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الحالات المشطة الى 1565

باجة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 10 اصابات بالسلالة البريطانية

سجّلت الدوائر الصحية بمعتمديتي المنستير والمكنين بولاية المنستير، حالتي وفاة فيروس "كورونا" المستجد، و135 إصابة جديدة في 11 معتمدية، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 440 وفاة، والإصابات إلى 16 ألفا و740 إصابة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، صادرة أمس الخميس.وتواصل ارتفاع نسق تسجيل إصابات جديدة بمختلف المعتمديات، وخاصة منها ذات مستوى الاختطار المرتفع جدّا، حيث توزعت الإصابات الجديدة إلى 76 إصابة جديدة بمعتمدية المنستير، و13 إصابة بالساحلين، و13 إصابة ببنلبة، و8 إصابات بقصر هلال، و5 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بجمال، و5 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بطبلبة، وإصابة واحدة بني حسان، و1 إصابة واحدة غير محددة.في المقابل، سجّلت الجهة 29 حالة تعافي جديدة لتتطور جملة حالات الشفاء إلى 14 ألفا و735 حالة تعافي، فيما ارتفع مجموع الحالات النشطة إلى غاية 15 أفريل الجاري إلى 1565 حالة.وتطورت جاهزية الجهة نسبيا لاستقبال مرضى "كوفيد" من حيث عدد الأسرة، حيث بلغ مجموعها 167 سريرا بنسبة اشغالها تقدر بـ69 فاصل 5 في المائة. كما ارتفع عدد أسرة "الكوفيد" بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إلى 25 سريرا مقابل 16 سريرا، أين وقع إيواء 24 حالة إلى غاية 15 أفريل الجاري، أي بنسبة إشغال تقدر بـ96 في المائة.وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ "الكوفيد 19" بالمركزين الجهويين عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال، فقد ارتفع مجموع الأشخاص الملقّحين منذ انطلاق الحملة إلى 14 ألفا و865 شخصا، من بينهم 1189 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.وتواصل نسق ارتفاع المعدل الجهوي للإصابات خلال 14 يوما الأخيرة، إلى 215 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وسجلت المعتمديات ذات الاختطار المرتفع جدّا على التوالي، 575 إصابة بالساحلين لكلّ 100 ألف ساكن، و454 إصابة بالوردانين لكلّ 100 ألف ساكن، و400 إصابة ببنبلبة لكلّ 100 ألف ساكن، و358 إصابة بالمنستير لكلّ 100 ألف ساكن.وتراوحت الإصابات ببقية المعتمديات ذات مستوى الاختطار المرتفع جدّا، بين 198 إصابة، و101 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وبلغت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية طبلبة 66 إصابة، وبمعتمدية جمال 51 إصابة، وهي ذات مستوى اختطار مرتفع في حين تواصل مستوى الاختطار متوسطا بكلّ من معتمديتي زرمدين (43 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن)، وببني حسان (21 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن).اظهرت نتائج التحاليل الفيروسية والتقطيع الجيني وجود 29 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منها 10 اصابات بالسلالة البريطانية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة للاصابة بهذه السلالة بالجهة الى 25 حالة تتوزع على مناطق باجة وتبرسق ونفزة، كما وصل عدد الاصابات بالفيروس منذ انطلاق عمليات التقصي وحتى يوم امس الخميس الى 5494 اصابة من جملة 17783 تحليلا تم اجراؤها.وتتوزع الاصابات ال29 الجديدة على مناطق باجة (18 اصابة) وعمدون(5 اصابات) ومجاز الباب(3 اصابات) ونفزة(3 اصابات)، ولم تسجل امس ولليوم الرابع على التوالي اية حالة وفاة ليستقر عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة فى حدود 169 حالة وفاة.وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس الي 90,77 بالمائة بخروج 4987 شخصا من الحجر الصحي منذ بداية الجائحة حسب احصائيات صادرة عن الادارة الجهوية للصحة بباجة.