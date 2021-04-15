الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 15 أفريل 2021

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قبلي: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 226 حالة منذ ظهور الوباء ورصد 119 حالة إصابة جديدة بالفيروس

بن عروس: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وإجراء 866 تلقيحا

باجة: ثبوت وجود السلالة البريطانية لفيروس "كورونا" ب04 عائلات وارتفاع عدد الاصابات بها الى 19 حالة

القصرين: تسجيل 3 حالات وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتطعيم مجموع 4390 شخصا

ـ ارتفع إجمالي عدد الوفيات بولاية قبلي جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ ظهور هذا الوباء بالجهة في شهر مارس من سنة 2020 إلى اليوم، إلى 226 حالة، منها 225 حالة، تم تسجيلها عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، علي الحداد، الذي أشار إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وذكر الحداد في تصريح اليوم الخميس ل"وات"، أنه تم أيضا رصد 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين نتائج التحاليل التي وردت مساء امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة، ومن بينها 78 حالة تم تأكيدها من ضمن 147 عينة تم رفعها للمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، و41 حالة تم التأكد منها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة أو عن طريق بعض المخابر الخاصة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف أول حالة حاملة للفيروس حتى اليوم، إلى 5976 حالة، منها 5865 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الوباء، من بينها 5235 حالة تعاف إلى حد الآن، و405 حالة لا تزال مصنفة نشطة.وأوضح الحداد أن التوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجلة عقب إعادة فتح الحدود حسب آخر تحيين قامت به مصالح الادارة الجهوية للصحة، يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لحد الآن لـ1402 حالة إصابة مؤكدة، منها 1243 حالة تعاف و126 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 33 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1369 حالة اصابة تعافت منها 1242 حالة، فيما لا تزال 77 حالة نشطة مع تسجيل 50 حالة وفاة.أما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1236 حالة اصابة تعافت منها الى حد الان 1132 حالة فيما لا تزال 56 حالة نشطة مع تسجيل 48 حالة وفاة. وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 580 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 514 حالة تعاف ولا تزال39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 27 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد، تم تسجيل 952 حالة اصابة منها 839 حالة تعاف و59 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 54 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، تم تسجيل 291 حالة اصابة منها 255 حالة تعاف و25 حالة لا تزال نشطة و11 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 حالة إصابة لا تزال حالتين منها مصنفة نشطة مع تسجيل حالتي وفاة، بالإضافة إلى وجود 23 حالة إصابة أخرى لم يتم الى حد الان تحديد مكانها، منها 21 حالة لا تزال نشطة.في إطار تحيينها للوضع الوبائي بالجهة، كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، عن تسجيل 27 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، وذلك بعد إجراء 99 اختبار فحص جديد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة، إلى 10812 إصابة.في المقابل، سجلت اللجنة 54 حالة تعافي إضافية من الفيروس، ليرتفع اجمالي الحالات المتعافية إلى 9948 حالة.ويقدر عدد المرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات بسبب الفيروس، بعد أن سجلت الاقسام المعنية باستقبال هؤلاء المرضى طاقة استيعابها القصوى، بـ46 مقيما موزعين على كل من أقسام الاستعجالي والباطني والإنعاش.من جهة أخرى، تتواصل عمليات التلقيح بمركزي رادس والمحمدية على نفس الوتيرة، في انتظار الإعلان عن فتح مركز جديد بحمام الشط، وقد سجل المركزان إلى حدود يوم أمس 866 وافدا من بين المسجلين المعنيين بهذه العملية.اثبتت نتائج التقطيع الجيني وجود 4 اصابات بالسلالة البريطانية لفيروس "كورونا" المستجد ب4 عائلات بباجة ليصل عدد الاصابات بهذه السلالة بالجهة الى 19 حالة وهي حصيلة مرجحة للارتفاع حسب مصادر من الادارة الجهوية للصحة فى انتظار صدور النتائج الجديدة للتقطيع الجيني واعتبارا لسرعة انتشار العدوى خلال الاسبوعين الاخيرين الذى يمكن ان يكون مؤشر على وجود هذه السلالة.وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بباجة قد اتخذت عددا من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بالسلالة البريطانية سريعة الانتشار خاصة بمعتمدية تبرسق يوم 13 افريل الجاري ومنها غلق هذه المعتمدية ومنع الدخول والخروج منها وغلق الحمامات ورياض الاطفال والاسواق وميضات الجوامع والموقع الاثري بها وتكثيف حولات التقصي للفيروس.من جهة اخرى اثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس الاربعاء وجود 23 اصابة جديدة بالفيروس بباجة اغلبها بمدينتي باجة (9 حالات) وتبرسق (6 حالات) ليصل عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5461 اصابة من جملة 17663 تحليلا تم اجراؤه فى حين لم تسجل امس اية حالة وفاة جراء الاصابة بالفيروس علما وان عدد ضحايا الفيروس بالجهة قد بلغ 169 شحصا.سجّلت المصالح الصحيّة بولاية القصرين، مساء أمس الإربعاء، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ما رفع إجمالي الوفيات بهذا الوباء إلى 309 حالات وفاة.ورصدت ذات المصالح، 110 إصابات جديدة بالفيروس من جملة 293 تحليلا مخبريا وتحاليل سريعة، ليرتفع عدد الإصابات بالجهة منذ بدء إنتشار الجائحة الوبائية إلى حدود اليوم، إلى 8150 إصابة، وفق ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.وبيّن الشعباني، أن طاقة إستيعاب قسم الإنعاش بجناح "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بلغت حاليا 90 بالمائة، فيما بلغت طاقة استيعاب أسرة الأكسجين 80 بالمائة، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سيتم قريبا إضافة حوالي 20 سرير أكسجين بقسم الطب الباطني، في انتظار استكمال عملية تركيز الأكسجين بثلاثة أقسام وهي قسم أمراض الغدد والسكري، وقسم الأمراض الجلدية، وقسم أمراض الأعصاب.وجدّد المسؤول الجهوي بالمناسبة، دعوته إلى كافة المواطنين من أجل التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر وعدم الاستهتار فيما يتعلق بمقتضيات البروتوكول الصحي وقواعد حفظ الصحة، مع الإقبال على التسجيل على منصة التلاقيح، نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة.وبخصوص حملة التلاقيح المضادة للفيروس، بيّن أنه تم، أمس الاربعاء، تطعيم 394 شخصا بين إطارات طبية وشبه طبية وكبار السن، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ بدء حملة التلاقيح في 13 مارس المنقضي، إلى 4390 شخصا، معتبرا ان هذا العدد يظلّ دون المأمول.