بن عروس: بلدية حمام الانف ترفض قرار هدم مطعم "عروس البحر " وتتمسك بترميم المبنى (رئيس البلدية)

وات -

اكد رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري ان قرار الهدم الذي اصدرته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشان مطعم عروس البحر " la sirène"، غير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصل 27 من قانون احداث الوكالة.واعتبر اليوم الاربعاء في تصريح لمراسلة (وات) ببن عروس ان اجتماع يوم غد الخميس بمقر البلدية بإشراف والي الجهة وحضور مختلف الاطراف المعنية يجب ان يفضي الى حل حتى تتمكن بلدية المكان من ترميم مبنى عروس البحر لما لهذا المطعم من رمزية تاريخية لدى اهالي حمام الانف بالخصوص ولدى متساكتي الضاحية الجنوبية عامة.وقال العياري ان هذا المبنى الذي تعود ملكيته الى البلدية والمحدث منذ الاستقلال اصبح اليوم "مرتعا للفساد" وهو في حالة "كارثية" وفق توصيفه، مما حدا بالمجلس البلدي الى التحرك وتبني مشروع لترميمه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واشار الى ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس قد "عمدت الى ارسال القوة العام لتعطيل مشروع ترميم عروس البحر، الى جانب تعمدها تعطيل مشاريع اخرى لا علاقة لها بعروس البحر على غرار تهذبب "حومة الصابون" وذلك بعدم الترخيص بانجازها في محاولة للي ذراع البلدية" حسب تأكيده.يشار الى ان احد متسوغي "عروس البحر" قد عمد سنة 2000 باضافة مبنى الى مطعم عروس البحر وقد صدر قرار عن وزارة البيئة انذاك بإزالة المبنى المضاف فقط، وتطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اليوم بإزالة كل المبنى وهو ما ترفضه بلدية المكان ومتساكنو حمام الانف.