سعر صرف الدينار: ارتفاع طفيف مقابل الأورو في فيفري 2021 (البنك المركزي)

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أعلن البنك المركزي التونسي عن ارتفاع طفيف في سعر صرف الدينار مقابل الأورو في فيفري 2021(0.3 بالمائة ، المتوسط ​​الشهري) ، مقارنة بشهر جانفي 2021 (0.2 بالمائة ، المتوسط ​​الشهري). ومع ذلك ، فقد قدر معهد الإصدار ، في مذكرة حول التطورات الاقتصادية والنقدية (أفريل 2021) ، انخفاض سعر صرف الدينار ، في فيفري 2021 ، بنسبة 0.5 بالمائة في المتوسط ​​الشهري مقابل الدولار الأمريكي ، بعد ارتفاعه. 0.4 بالمائة الشهر السابق.وأشارت المذكرة إلى أن احتياطيات العملة الصعبة استقرت خلال شهري جانفي وفيفري 2021 عند 8064 مليون دولار أمريكي (أو 157 يومًا من الاستيراد) بانخفاض بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية سنة 2020 (8،545 مليون دولار أو 162 يومًا من الاستيراد).