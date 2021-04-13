الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 12 أفريل 2021

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باجة: تسجيل حالتي وفاة و58 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تم امس الاثنين بالمستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب تسجيل حالتي وفاة لامراتين عمرهما 52 و61 سنة جراء اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالولاية الى 169 شخصا.كما تم تسجيل 58 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينة تبرسق (21 حالة) التى تسجل منذ ايام ارفع عدد للاصابات بالجهة، وتتوزع بقية الحالات على معتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (51 حالة)، ومجاز الباب (8 حالات)، وتستور (7 حالات )، ونفزة (4 حالات)، وعمدون (3 حالات)، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5367 حالة من جملة 17472 تحليلا تم اجراوها.وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 91,70 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4922 شخصا، حسب احصائيات صادرة عن من الادارة الجهوية للصحة.