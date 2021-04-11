وهبي الخزري يسجل ثلاثية ويقود سانت ايتيان للفوز على بوردو 4-1

وات -

قاد اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري فريقه سانت ايتيان الى الفوز على برودو 4-1 بتسجيله لثلاثية اليوم الاحد ضمن الجولة 32 من بطولة فرنسا لكرة القدم.وسجل الخزري اهدافه في الدقائق 19 من ركلة جزاء و23 و71 من ركلة جزاء فيما امضى زايدو يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 81.وجاء هدف بوردو الوحيد عن طريق هوانغ يوي جو في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء.ويحتل سانت ايتيان المرتبة 13 برصيد 39 نقطة فيما ياتي بوردو في المركز 15 برصيد 36 نقطة.