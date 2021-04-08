تغيير مواعيد سفرات قطارات الاحواز بعد تعديل توقيت حظر الجولان

اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الخميس، أنه تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان، ستكون مواعيد انطلاق أول و آخر السفرات لقطارات نقل المسافرين على أحواز تونس على النحو التالي :
الجمعة 09 أفريل 2021 :
- انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 30 دق.
- انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 30 دق.
ابتداء من السبت 10 أفريل 2021 :
- انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 25 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 40 دق.
- انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 20 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 40 دق.
الجمعة 09 أفريل 2021 :
- انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 30 دق.
- انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 30 دق.
ابتداء من السبت 10 أفريل 2021 :
- انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 25 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 40 دق.
- انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 20 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 40 دق.
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