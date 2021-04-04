الرابطة 2- - الفرق المتاهلة الى مرحلة الصعود و الفرق النازلة

وات - التحق فريقا قوافل قفصة والملعب الصفاقسي بالفرق المتاهلة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم فيما نزل نادي مستقبل السبيخة والملعب القابسي الى بطولة الرابطة الثالثة
وكان فريقا منزل بوزلفة ومستقبل القصرين نزلا من جهتهما امس الى المستوى الاول لرابطة الهواة في اعقاب الجولة الاخيرة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ويذكر ان مرحلة الصعود ستضم فرق اولمبيك مدنين ونادي حمام الانف وقوافل قفصة والملعب الصفاقسي والترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة وامل جربة ومستقبل قابس
وستجري مساء غد الاثنين عملية القرعة الخاصة بتوزيع مجموعتي مرحلة الصعود في برنامج ( ستاد2) بالقناة الثانية.
نتائج الجولة الاخيرة والترتيب
المجموعة الاولى
نادي حمام حمام الانف - جمعية جربة 0-2
مستقبل السبيخة - النادي القربي 3-2
اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 0-0
الترتيب
1-اولمبيك مدنين 23 10 ( صعد الى مجموعة التتويج)
2-نادي حمام الانف 18 10 (صعد الى مجموعة التتويج)
--------------------------------
3-النادي القربي 12 10
4-جندوبة الرياضية 11 10
5-جمعية جربة 10 10
_________
6-مستقبل السبيخة 8 10 ( نزل الى الرابطة الثالثة)
المجموعة الثانية
مستقبل وادي الليل - قوافل قفصة 1 - صفر
الملعب القابسي - هلال مساكن 1 -صفر
كوكب منزل نور - الملعب الصفاقسي 1- صفر
الترتيب
1-قوافل قفصة 16 10
2-الملعب الصفاقسي 14 10
----------------------------
هلال مساكن 14 10
كوكب منزل نور 14 10
5-مستقبل وادي الليل 13 10
-----------
6الملعب القابسي 13 10 (نزل الى الرابطة الثالثة)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكان فريقا منزل بوزلفة ومستقبل القصرين نزلا من جهتهما امس الى المستوى الاول لرابطة الهواة في اعقاب الجولة الاخيرة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ويذكر ان مرحلة الصعود ستضم فرق اولمبيك مدنين ونادي حمام الانف وقوافل قفصة والملعب الصفاقسي والترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة وامل جربة ومستقبل قابس
وستجري مساء غد الاثنين عملية القرعة الخاصة بتوزيع مجموعتي مرحلة الصعود في برنامج ( ستاد2) بالقناة الثانية.
نتائج الجولة الاخيرة والترتيب
المجموعة الاولى
نادي حمام حمام الانف - جمعية جربة 0-2
مستقبل السبيخة - النادي القربي 3-2
اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 0-0
الترتيب
1-اولمبيك مدنين 23 10 ( صعد الى مجموعة التتويج)
2-نادي حمام الانف 18 10 (صعد الى مجموعة التتويج)
--------------------------------
3-النادي القربي 12 10
4-جندوبة الرياضية 11 10
5-جمعية جربة 10 10
_________
6-مستقبل السبيخة 8 10 ( نزل الى الرابطة الثالثة)
المجموعة الثانية
مستقبل وادي الليل - قوافل قفصة 1 - صفر
الملعب القابسي - هلال مساكن 1 -صفر
كوكب منزل نور - الملعب الصفاقسي 1- صفر
الترتيب
1-قوافل قفصة 16 10
2-الملعب الصفاقسي 14 10
----------------------------
هلال مساكن 14 10
كوكب منزل نور 14 10
5-مستقبل وادي الليل 13 10
-----------
6الملعب القابسي 13 10 (نزل الى الرابطة الثالثة)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223620