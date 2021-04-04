الرابطة 2- - الفرق المتاهلة الى مرحلة الصعود و الفرق النازلة

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التحق فريقا قوافل قفصة والملعب الصفاقسي بالفرق المتاهلة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم فيما نزل نادي مستقبل السبيخة والملعب القابسي الى بطولة الرابطة الثالثةوكان فريقا منزل بوزلفة ومستقبل القصرين نزلا من جهتهما امس الى المستوى الاول لرابطة الهواة في اعقاب الجولة الاخيرة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.ويذكر ان مرحلة الصعود ستضم فرق اولمبيك مدنين ونادي حمام الانف وقوافل قفصة والملعب الصفاقسي والترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة وامل جربة ومستقبل قابسوستجري مساء غد الاثنين عملية القرعة الخاصة بتوزيع مجموعتي مرحلة الصعود في برنامج ( ستاد2) بالقناة الثانية.نادي حمام حمام الانف - جمعية جربة 0-2مستقبل السبيخة - النادي القربي 3-2اولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 0-01-اولمبيك مدنين 23 10 ( صعد الى مجموعة التتويج)2-نادي حمام الانف 18 10 (صعد الى مجموعة التتويج)--------------------------------3-النادي القربي 12 104-جندوبة الرياضية 11 105-جمعية جربة 10 10_________6-مستقبل السبيخة 8 10 ( نزل الى الرابطة الثالثة)مستقبل وادي الليل - قوافل قفصة 1 - صفرالملعب القابسي - هلال مساكن 1 -صفركوكب منزل نور - الملعب الصفاقسي 1- صفر1-قوافل قفصة 16 102-الملعب الصفاقسي 14 10----------------------------هلال مساكن 14 10كوكب منزل نور 14 105-مستقبل وادي الليل 13 10-----------6الملعب القابسي 13 10 (نزل الى الرابطة الثالثة)