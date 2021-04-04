إنشاء ركن جديد مخصص للمواطنين صلب المنظومة الالكترونية للتلقيح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة

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كشفت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة اليوم الأحد أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة إنشاء ركن جديد مخصص للمواطنين صلب المنظومة الالكترونية للتلقيح المضاد لفيروس كوروناوأوضحت قزارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه يمكن للمواطنين الولوج إلى هذا الركن، الذي يحتوي على جذاذات تتضمن المعطيات الشخصية للمواطنين و مواعيد حصولهم على التلاقيح، عبر إدراج رقم التسجيل بالمنظومة الالكترونية للتلقيح الخاص بكل واحد منهموأضافت قزارة أن هذا الركن يوفر للمواطنين فضاء لتدوين ملاحظاتهم واستفساراتهم والعراقيل التي واجهتهم في علاقة بالحملة الوطنية للتلقيح المضاد لفيروس كورونا فضلا عن الإعلام عن طبيعة الأعراض الجانبية التي قد تطرأ عليهم بعد تلقي التلقيحولفتت قزارة الى أنه سيتم استغلال المعطيات الواردة بالفضاء المخصص للمواطنين لتجاوز بعض الهنات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح فضلا عن إصدار بعض الإحصائيات في هذا الصدد.