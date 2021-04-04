الشركة الجهوية للنقل بباجة تقتنى 20 حافلة جديدة سيخصص عدد منها للنقل المدرسي

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اقتنت الشركة الجهوية للنقل بباجة 20 حافلة جديدة بكلفة جملية تقدر ب4.8 مليون دينار منها 10 حافلات سيتم تسلمها مع العودة المدرسية المقبلة، وفق بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك.وقد أعطى وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أمس السبت إشارة انطلاق استغلال الدفعة الاولى من الاسطول الجديد لحافلات الشركة ، والتي من شأنها ان تنهض بمردودية الشركة وبجودة خدماتها المسداة بما في ذلك النقل المدرسي والجامعي.وأفاد شقشوق خلال جلسة أشرف عليها بمقر الشركة الجهوية للنقل بباجة أن هيكلة هذه المؤسسة العمومية تكتسي أولوية قصوى ضمن مقاربة شاملة للنهوض بالشركات الجهوية للنقل العمومي التي تواجه تقريبا نفس الصعوبات على المستوى الوضعية المالية وتقادم الاسطول والخدمات المسداة التي تفتقر إلى الاندماج في برامج التحول الرقمي، مؤكدا في هذا الصدد تمسك الدولة بعمومية هذه المؤسسات وبدورها الاجتماعي.واوصى في هذا الصدد بالتسريع في تفعيل القرارات قصيرة المدى والمتعلقة بتجديد الاسطول وترشيد الموارد البشرية في إطار منوال استثمار جديد يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الراهنة للنقل العمومي الجماعي، داعيا إلى إرساء شراكة بين مختلف الشركات الجهوية لتركيز منظومات متكاملة في مجال رقمنة الخدمات والتصرف في الموارد البشرية والمالية وكذلك في مجال النقل المدرسي والجامعي.وأضاف شقشوق أن النقل المدرسي من اوكد اهتمامات الوزارة داعيا الشركة الجهوية للنقل بباجة إلى وضع خطة عمل جديدة واستراتيجية تحدد فيها الطلبات حسب اصناف الاسطول خلال الثلاث سنوات القادمة.وتجدر الاشارة إلى ان الاسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي يمثل 71 % من جملة الاسطول ويؤمن 393 سفرة يوميا بواسطة117 حافلة و 122 خطا.وأعلن الوزير عن الانطلاق في إحداث آليات مشتركة بين وزارتي النقل والتجهيز للنهوض بالبنية التحتية وصيانة الطرقات ضمانا لسلامة مستعملي وسائل النقل العمومي وحفاظا على الاسطول.وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول مختلف أنشطة الشركة واهم المؤشرات التي سجلتها الشركة حيث تبلغ جاهزية الاسطول 74 % إلى حدود تاريخ 31 مارس 2021 في حين تراجعت مداخيل الاستغلال إلى 5.544 مليون دينار بعنوان سنة 2020 مقابل 6.379 مليون دينار بعنوان سنة 2016.كما شمل العرض الاشكاليات التي تعاني منها الشركة على غرار الصعوبات المالية والنقص الحاد في المعدات والموارد البشرية خاصة على مستوى الفنيين واهتراء البنية التحية للطرقات وتقادم الاسطول، بالاضافة إلى المسائل العقارية.كما قدم العرض مقترحات حلول ترتكز اساسا على تطوير البنية الاساسية والمنظومات الرقمية وارساء الحوكمة الرشيدة.وسبقت هذه الجلسة زيارات تفقدية قام بها معز شقشوق اطلع خلالها على مدى تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة بالنقل البري، حيث تحول لمعاينة مشروع إنجاز الورشة الرئيسية للشركة الجهوية للنقل بباجة الذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به حوالي 85 % وكذلك مشروع بناء وتهيئة المباني الفنية والادارية للشركة التي تقدم انجازها بنسبة 35 % .ومن المنتظر ان يساهم هذا المشروع بكافة مكوناته في الترفيع من نسبة جاهزية الاسطول ب 90 %، بالاضافة إلى الترفيع في نسبة تغطية الشبكة المستغلة من قبل الشركة ب 11.8 %.كما اطلع وزير النقل واللوجستيك على مشروع انجاز محطة النقل البري التي شارفت اشغالها على الانتهاء، وهو مشروع يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين ومن شأنه اعطاء دفع لمنظومة النقل العمومي بالجهة.